Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Im Bereich der Baustelle an der Hundewiese / Webicht ereignete sich am 10.11.2011.2021 gegen 09:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw Mercedes befuhr den Weg aus Richtung Jenaer Straße kommend in Richtung Baustellengelände. Aufgrund der nassen und dadurch rutschigen Fahrbahn geriet der Lkw von der Fahrbahn ab und touchierte seitlich einen dort abgestellten Pkw, wodurch an dessen Fahrerseite ein Schaden von 1.000 Euro entstand. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell