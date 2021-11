Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gefährliches Überholmanöver

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dienstagnachmittag, kurz vor 17:30 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine die Hauptstraße in Schöngleina. Am Ortseingang überholte ihn dann ein schwarzer BMW mit Berliner Kennzeichen, trotz Gegenverkehr. Das entgegenkommende Fahrzeug musste bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Der BMW fuhr kurzzeitig in einen Graben, setzte seine Fahrt danach jedoch unbeirrt in Richtung Hermsdorf/ Bad Klosterlausnitz fort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug führe leider nicht zum Erfolg.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640.

