Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung

Weimar (ots)

Am 10.11.2021 gegen 16:25 Uhr liefen der später Geschädigte in Beglei- tung einer Bekannten, auf dem Verbindungsweg zwischen Weimar-West in Richtung Weimar-Nord. Hier kam ihnen eine unbekannte männliche Person entgegen. Diese ging auf den Geschädigten zu, schlug im unvermittelt mit der Faust gegen den Kopf und entfernte sich in Richtung Weimar-West. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Klinikum verbracht. Der Täter war ca. 175 cm groß, trug eine dunkle Jacke und hatte blonde Haare.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell