POL-FL: Langballig/Husby - Sachbeschädigungen durch Graffiti, Polizei sucht Zeugen

Vermutlich bereits in der Nacht von Dienstag (20.04.21) auf Mittwoch (21.04.21) wurden in Langballig und in Husby durch Graffiti-Sprüher verschiedene "Tags" von einem oder mehreren unbekannten Tätern an einem Fahrradunterstand des Amtshauses in Langballig in der Straße Süderende, an einem Stromverteilerkasten in der Hauptstraße, an einem öffentlichen Briefkasten und an einem weiteren Stromverteilerkasten in der Straße An der Schulau angebracht. Ein weiterer Schriftzug wurde in Husby an einer Brücke in der Flensburger Straße aufgefunden. In drei der benannten Fälle wurde der Schriftzug "Raven" in Verbindung mit der Jahreszahl "2021" großflächig auf den Boden bzw. Gebäude gesprüht. Darüber hinaus konnte an allen Tatorten der Schriftzug zweier sich überlagernder Buchstaben "R" und "V" bzw. "V" und "Z" festgestellt werden. Die Polizeistation in Husby hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen aufgenommen und hofft auf Zeugen oder Hinweisgeber unter der Rufnummer 04634-9397980 oder per Mail an Husby.PSt@polizei.landsh.de .

