Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betrunken über die Verkehrsinsel

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Ford und einem Mercedes kam es am Donnerstagabend, 1. Juli, 22 Uhr, auf dem Großen Sandweg. Einer 72-jährige Frau aus Hamm wurde eine Blutprobe wegen Alkohol entnommen - es wurde niemand verletzt.

Als ein 28-jähriger Mann aus Hamm mit seinem Mercedes-Transporter auf dem Großen Sandweg in Richtung Osten fuhr, kam ihm eine 72-jährige Hammerin entgegen. Die Straße macht in Höhe der Unfallstelle eine Kurve - die Ford-Fahrerin fuhr in dem Rechtsbogen geradeaus über eine Verkehrsinsel in der Mitte der beiden Fahrspuren und kollidierte Frontal mit dem Mercedes des 28-Jährigen. Die Airbags in den Fahrzeugen lösten bei dem Zusammenstoß aus, beide Beteiligten blieben unverletzt.

Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Alkoholisierung bei der 72-Jährigen Frau festgestellt werden. Sie musste die Einsatzkräfte auf die Wache begleiten und neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell