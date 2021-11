Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mündlich verwarnt

Apolda (ots)

Auch Auf dem Angespanne in Apolda kam es am 10.11.2021, gegen 14:50 Uhr zu einem Unfall, als ein 61jähriger Lkw-Fahrer beim Ausparken gegen einen weiteren dort auf einer Baustellte abgestellten Lkw fuhr und diesen hinten links beschädigte, so dass an diesem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand. An seinem Fahrzeug waren die Beschädigungen eher gering. Der Unfallverursacher wurde mündlich verwarnt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell