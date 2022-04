Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Brand in Arbeiterunterkunft

Karlsruhe (ots)

Ein Brand riss die Bewohner einer Arbeiterunterkunft am frühen Mittwochmorgen aus dem Schlaf. Fünf Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht.

Gegen 02.30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in der Fabrikstraße in Waldbronn-Neurod verständigt. In der dortigen Arbeiterunterkunft brannte ein Schuhregal im Flur des Dachgeschosses. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Regal ins Freie gebracht. Die fünf Bewohner des Dachgeschosses wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in Krankenhäuser eingeliefert. Ein weiterer Bewohner wurde mit Hilfe der Drehleiter unverletzt geborgen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

