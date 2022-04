POL-KA: (KA) Karlsruhe - Brand in einem Gasthaus

Karlsruhe (ots) - Ein 84-jähriger Mann wurde am Montagmorgen zum Opfer eines besonders dreisten Betrügers in Malsch. Nach bisherigen Erkenntnissen sprach ein unbekannter männlicher Täter den 84-Jährigen aus einem Pkw heraus auf der Sezanner Straße an und überredete ihn, in sein Auto zu steigen. Gemeinsam fuhren Sie sodann zur nahegelegenen Postbankfiliale. Der ...

mehr