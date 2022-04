POL-KA: (KA) Bruchsal-BAB A5 - Während der Fahrt Film angeschaut

Karlsruhe (ots) - Am frühen Dienstagmorgen brannte in einem Kleingartengelände in Stutensee-Büchig eine Gartenhütte ab. Ein Passant bemerkte gegen 03.30 Uhr am Dienstag die brennende Gartenhütte im Bereich des Kleingartengeländes "Mohrhardt" in Büchig. Die Hütte brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Heike Umminger, ...

