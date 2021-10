Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sitzbank auf der Karthause beschädigt

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 17.10.2021, 10.00 Uhr und Montag, 08.00 Uhr wurde eine massive, mit Beton und Eisenstangen verankerte Sitzbank in der Einkaufspassage in der Potsdamer Straße beschädigt. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass der Schaden von einem Fahrzeug verursacht wurde.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell