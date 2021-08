Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gifhorn (ots)

Bereits am Samstag den 07.08.2021, gegen 17:40 Uhr, überquerte ein Radfahrer die Braunschweiger Straße aus der Wolfsburger Straße kommend in Richtung Eyßelheideweg in 38518 Gifhorn, obwohl die für ihn geltende Fußgänger- und Fahrradfahrerampel rot zeigte.

Ein aus Richtung Gifhorn kommender, schwarzer VW Golf musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild und eine Verkehrsinsel. Der PKW wurde hierbei stark beschädigt.

Der Radfahrer entfernte sich in Richtung Winkel, ohne auf die Rufe eines PKW Insassen zu reagieren. Der Flüchtige trug ein dunkles Oberteil, wobei die Kapuze aufgesetzt war und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können werden gebeten sich bei der Polizei Gifhorn, unter 05371 980 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell