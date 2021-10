Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.10.2021, 16:00 Uhr

Ort: Saarlandstraße 31, 66482 Zweibrücken (Hilgard Center) SV: Zu o. g. Zeitpunkt kommt es am Hilgard Center zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigen PKW-Fahrer und einer 71-jährigen Fußgängerin. Demnach übersah der PKW-Fahrer die Fußgängerin, welche gerade den eingezeichneten Fußgängerüberweg vom EDEKA Markt in Richtung Parkplatz passierte. Die Fußgängerin wurde hierdurch zu Boden geschleudert und verletzte sich leicht an der rechten Hüfte.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell