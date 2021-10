Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Reifenstecher in der Klosterstraße

PI Pirmasens (ots)

Am 30.09.21 gegen 12:00 Uhr parkte die Geschädigte ihren Peugeot am Fahrbahnrand der Klosterstraße. Am 01.10.21 um 17:10 Uhr stellte sie fest, dass der rechte Vorderreifen plattgestochen wurde.

