Polizei Bochum

POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum - Zeugen nach Sexualdelikt in Witten gesucht

Witten (ots)

Nach intensiven Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei nach einem Sexualdelikt in Witten Zeugen.

Eine Frau (43 Jahre) aus Witten war am Sonntagmittag, 16. Januar, auf dem Weg von der Herdecker Straße auf dem Rheinischen Esel in Richtung Wittener Innenstadt unterwegs. Nach derzeitigem Kenntnisstand sprachen sie zwei unbekannte Männer an und zogen sie dann gewaltsam auf die angrenzende Wiese. Dort kam es zu sexuellen Übergriffen durch beide Täter. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Unbekannten sollen nach Zeugenangaben zwischen 30 und 35 Jahre alte sein, osteuropäisch aussehen und sich in russischer oder ukrainischer Sprache unterhalten haben. Einer der Männer ist etwa 1.70 Meter groß, hat eine stämmige Figur, kurze Haare und trug eine dunkelblaue Jeans, einen schwarzen Pullover, eine schwarze Jacke sowie eine Silberkette.

Der zweite Mann ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und dunkelblond. Er trug eine schwarze Jacke.

Das Fachkommissariat für Sexualdelikte bittet unter der Rufnummer 0234 909-4105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441) um Zeugenhinweise zu den beiden Männern, die möglicherweise zur Tatzeit im Umfeld aufgefallen sein könnten. Insbesondere sucht die Polizei nach zwei Zeuginnen, die die Frau gegen Mittag im Bereich des Schwimmbades an der Märkischen Straße angesprochen und einen Rettungswagen gerufen haben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell