POL-MI: Windböe erfasst Pkw-Anhänger - Zusammenstoß mit Auto

Bad Oeynhausen (ots) - Am Mittwoch ist es auf der Weserstraße zu einem Alleinunfall mit einer leicht verletzten Person gekommen. Den Erkenntnissen zufolge hatte eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 13.40 Uhr die Weserstraße in Richtung Rehme befahren. Dabei geriet der Pkw der Bad Oeynhausenerin im Bereich der Einmündung "Am Hellberge" in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen und ...

