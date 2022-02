Polizeidirektion Hannover

POL-H: Linden-Nord: Unbekannte Täter durchwühlen Wohnung - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 10.02.2022, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung im hannoverschen Stadtteil Linden-Nord eingebrochen und Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Gegen 17:25 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in eine Wohnung an der Mathildenstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover brachen bislang unbekannte Täter die Wohnungstür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Dabei entwendeten sie Wertgegenstände. Nach Angaben der 85-jährigen Mieterin sollen die Täter zwischen 15:30 Uhr und 16:45 Uhr in ihre Wohnung eingestiegen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt war sie unterwegs.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchs eingeleitet und bittet Zeugen, die in dieser Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Telefonnummer 0511 109-3915 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell