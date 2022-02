Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fenster eingeschlagen und Handtasche entwendet - Polizei sucht Zeugen zum Einbruch in Einfamilienhaus

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 10.02.2022, haben drei bislang unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der hannoverschen Nordstadt eine Handtasche entwendet. Sie flüchteten unerkannt und werden nun von der Polizei gesucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover schlugen drei bislang unbekannte Täter gegen 01:10 Uhr vermutlich mit einem Hammer das Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Hahnenstraße ein. Danach griffen sie rein und entwendeten eine Handtasche. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und sah die Täter in Richtung Rehbockstraße wegrennen. Er informierte die Polizei. Diese leitete umgehend eine Fahndung im Nahbereich ein. Jedoch verlief die Suche ohne Erfolg.

Der Polizei liegt eine vage Beschreibung der Täter vor. Dabei soll es sich um drei circa 20 Jahre alte Männer handeln. Die Einbrecher waren circa 1,80 Meter groß und hatten ihr Gesicht jeweils mit einer medizinischen Maske bedeckt. Der erste Einbrecher trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze, sein erster Komplize war mit einer grau-braun-grünen Daunenjacke gekleidet und der dritte Täter hatte eine dunkle Kleidung an.

Die Polizei ermittelt wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3115 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell