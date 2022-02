Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schweigeminute für die in Kusel getöteten Polizisten

Präsidialbereich (ots)

Am heutigen Freitag (04.02.2022) um 10 Uhr haben wir an allen Polizeidienststellen unseres Polizeipräsidiums in Form einer Schweigeminute unserer in Kusel getöteten Kollegen gedacht.

Neben zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern nahmen auch Vertreter der Politik und anderer Organisationen der Blaulichtfamilie an der Schweigeminute teil und bekundeten ihr Beileid.

Für diese überwältigende Anteilnahme möchten wir uns im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Rheinpfalz bedanken.

Auf Grund zahlreicher Nachfragen möchten wir auf die Möglichkeit einer Spende hinweisen. Die Polizeistiftung Rheinland-Pfalz hat ein Spendenkonto für die Angehörigen und Familien der Getöteten eingerichtet:

Polizeistiftung Rheinland-Pfalz

Sparda Bank Südwest IBAN DE15 5509 0500 0001 9899 79 Verwendungszweck "Kusel - zwei von uns"

