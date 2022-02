Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 71-Jährige verletzt sich bei Vollbremsung von Bus

Ludwigshafen (ots)

Am 03.02.2022, gegen 09:50 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Maudacher Straße in Fahrtrichtung August-Heller-Straße und hielt an der Bushaltestelle an. Zur gleichen Zeit fuhr ein Müllabfuhr LKW ebenfalls auf der Maudacher Straße in dieselbe Fahrtrichtung. Da das Müllfahrzeug es dem Bus nicht ermöglichte, wieder von der Haltestelle loszufahren, musste der Bus stark abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Bei diesem Bremsvorgang fiel eine 71-Jährige von ihrem Sitz in den Durchgang des Busses und verletzte sich. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

