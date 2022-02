Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 77-Jährige erhält regelmäßige Anrufe von falschen Microsoft Mitarbeitern

Ludwigshafen (ots)

Eine 77-Jährige aus Ludwigshafen teilte der Polizei mit, dass sie seit Januar regelmäßig Anrufe von vermeintlichen Microsoft-Mitarbeitern bekomme. Am 02.02.2022 und 03.02.3033 waren es sogar insgesamt zehn Anrufe. Bei den meisten Anrufern handelte es sich um Männer. Alle sprachen zunächst englisch und führten dann die Gespräche in gebrochener deutscher Sprache fort. Die Seniorin beendete alle Telefonate immer schnell und sagte ihnen, dass sie sie in Ruhe lassen sollten.

Hinweise Ihrer Polizei:

Beachten Sie, dass Microsoft nach eigenen Angaben keine unaufgeforderten Telefonanrufe durchführt. Selbst auf offizielle Support-Anfragen erfolgen Hilfestellungen fast ausschließlich per E-Mail.

Wenn Sie einen Anruf erhalten, legen Sie auf und melden Sie es der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell