POL-MI: Auto rutscht in Buswartehäuschen

Hüllhorst (ots)

Erheblichen Schaden an einem Buswartehäuschen an der Löhner Straße hat ein 27-jähriger Autofahrer am späten Freitagnachmittag verursacht. Der Mann war zuvor mit seinem Kleinwagen kurz vor der Einmündung mit dem Lietweg auf regennasser Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der als Auslieferungsfahrer tätige Mann blieb unverletzt.

Der 27-Jährige gab bei seiner Befragung durch die Polizei an, gegen 17.15 Uhr auf dem Rückweg von einer Tour in Richtung des Kreisels unterwegs gewesen zu sein. Zu diesem Zeitpunkt habe es stark geregnet, gab der 27-Jährige zu Protokoll. Da vor ihm ein anderer Autofahrer auf die Löhner Straße eingebogen sei, habe er plötzlich stark bremsen müssen. Bei einem anschließenden Ausweichmanöver sei er nach rechts in die Bushaltestelle gerutscht. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung des Kleinwagens fest, dass dessen vordere Bereifung nicht mehr ausreichend Profiltiefe besaß.

