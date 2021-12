Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am 15.12.2021, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr Werderstraße/östliche Allee ein Verkehrsunfall, bei welchem zwei PKW beteiligt waren. Ein BMW fuhr von der östlichen Allee in den Kreisverkehr ein und übersah augenscheinlich einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Seat. An beiden Fahrzeugen entstand in Folge der Kollision Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Beide Fahrzeugführer machen in Teilen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang. Entsprechend sucht die Polizei Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter 07631/1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

