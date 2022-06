Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, in Wertstoffhof eingestiegen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Radfahrer verletzt

Am Samstag um 20.35 Uhr ist es in der Gönninger Straße zum Sturz eines Radfahrers gekommen. Der 14 -Jährige fuhr in Richtung Friedrichstraße und stieß ohne Fremdeinwirkung gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW Golf. Bei dem Unfall verletzte sich der 14 -Jährige schwer. Er musste vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik eingeliefert werden. Während an dem Fahrrad ein Sachschaden in Höhe von 100,- entstand, beträgt der Schaden am VW etwa 2.000 Euro.

Pfullingen (RT): Zwei Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Samstag kurz nach 12.15 Uhr hat die 21 -jährige Fahrerin eines Pkw Audi nach einer Vorfahrtsverletzung einen Verkehrsunfall verursacht. Sie befuhr die Max-Eyth-Straße in Richtung Daimlerstraße und bog dort nach links in Richtung Römerstraße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 25 -jährigen Skoda-Fahrerin, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe 23.000 Euro. Da zunächst gemeldet wurde, dass bei dem Unfall eine Person eingeklemmt sei, wurde vorsorglich auch die Feuerwehr zur Unfallstelle angefordert.

Esslingen (ES): Brand in Firmengebäude

Am Samstag gegen 18.20 Uhr ist in einem Firmengebäude in der Alleenstraße ein Brand ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Esslingen mit elf Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Im Wesentlichen brannten im Gebäude Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, der Gebäudeschaden hielt sich nach ersten Erkenntnissen in Grenzen. Zur Ermittlung der Brandursache, welche bislang noch ungeklärt ist, wurden Spezialisten der Kriminaltechnik hinzugezogen. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Alleenstraße musste bis gegen 21.00 Uhr im Bereich der Brandstelle für die Einsatzkräfte gesperrt werden, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrzeugbrand - Fahrer betrunken

Am Samstag um 22.35 Uhr wurde den Einsatzkräften ein brennender Pkw in der Musberger Kapfstraße gemeldet. Der 73 -jährige Fahrer eines Pkw Dacia Sandero bemerkte während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum seines Fahrzeuges. Er konnte das Fahrzeug anhalten und verlassen. Der Motorraum und der vordere Bereich des Fahrzeuges brannten trotz unverzüglichem Einsatz der Feuerwehr komplett aus. An dem Dacia entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der 73 -Jährige unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wertstoffhof eingestiegen

Am Samstag um 20.15 Uhr ist die Polizei von einem Zeugen darüber informiert worden, dass drei Personen über den Zaun auf das Gelände des Wertstoffhofes in der Sielminger Straße in Stetten eingestiegen sind. Beim Eintreffen der eingesetzten Streifen flüchteten die Personen auf das benachbarte Gelände des Klärwerks, wo sie in einem Gebüsch festgestellt und vorläufig festgenommen werden konnten. Diebesgut führten sie zu diesem Zeitpunkt nicht mit sich. Aus einem in der Nähe geparkten VW Crafter, welcher den Personen zugeordnet werden konnte, wurden mehrere Prepaid-Handys sowie zwei neuwertige Saugroboter sichergestellt. Die Herkunft der Gegenstände ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die männlichen rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 41, 38 und 29 Jahren wurden nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten auf freien Fuß gesetzt.

Neckartailfingen (ES): Unfall mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Am Samstag kurz nach 23.00 Uhr ist es auf der Stuttgarter Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden gekommen. Der 20 -jährige Fahrer eines Pkw BMW M 4 befuhr die Stuttgarter Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Neckartailfingen und musste nach seinen Angaben einem Fahrzeug ausweichen, welches ihm auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll. Beim Ausweichmanöver touchierte er den Bordstein und eine Mauer, durchfuhr im Anschluss einen Busch und kollidierte mit einem Verkehrszeichen, bis der BMW letztlich in einer Wiese stehen blieb. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der 20 -jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen, die weiteren Mitfahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise zum Unfallhergang. Insbesondere werden Hinweise zu dem Pkw erbeten, welcher dem BMW auf der dessen Fahrbahnseite entgegengekommen sein soll. Zu diesem liegen bislang keine weiteren Erkenntnisse vor.

Tübingen (TÜ): Angebranntes Öl in Küche

In einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße ist es am Samstag gegen 14.45 Uhr zu einer größeren Rauchentwicklung in einer Küche gekommen. Ursache hierfür war erhitztes Öl in einem Topf. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten bereits alle Bewohner selbstständig das Gebäude verlassen. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand, ebenso entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Tübingen rückte mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften aus. Die betroffene Wohnung war nach dem Lüften durch die Feuerwehr weiterhin bewohnbar.

Balingen (ZAK): Fahrradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

In der Silcherstraße ist ein 44 -jähriger Fahrradfahrer am Samstag gegen 13.30 Uhr alleinbeteiligt aus bislang unbekannter Ursache zu Fall gekommen. Er setzte daraufhin seine Fahrt bis zu seiner Wohnanschrift in Balingen fort. Aufgrund der sich beim Sturz zugezogenen Verletzungen verständigte er von dort aus dann selbstständig einen Rettungsdienst, welcher ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik brachte. Die Höhe des Sachschadens am Fahrrad kann bislang noch nicht beziffert werden.

Burladingen (ZAK): Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Am Samstag um 11.55 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in der Gammertinger Straße gekommen. Die 33 -jährige Fahrerin eines Pkw Audi A4 war in Richtung Gauselfingen unterwegs. Als sie nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte, hielt sie zunächst an und ließ mehrere entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren, übersah dann jedoch eine ebenfalls entgegenkommende 55 -jährige Fahrerin mit ihrem Motorrad der Marke Yamaha. Die Motorradfahrerin leitete beim Erkennen der Situation eine Notbremsung ein, kam in der Folge zu Fall, rutschte gegen den Audi und verletzte sich hierbei. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Verletzte zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Hechingen (ZAK): Pedelecfahrer bei Abbiegevorgang touchiert -Zeugenaufruf

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag gegen 10 Uhr ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein 58 -jähriger Pedelecfahrer, welcher die Neustraße von der Unterstadt kommend in Richtung Obertorplatz befahren hatte, auf Höhe der Einmündung Weilheimer Straße von einem bislang unbekannten PKW angefahren worden. Bei dem PKW handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen Kleinwagen noch unbekannter Marke, vermutlich ein neueres Modell. Dieser hatte auf Höhe der Weilheimer Straße zunächst den Pedelec-Fahrer überholt und bog anschließend gleich nach rechts ab. Hierbei kam es zu einer Berührung mit dem Pedelec-Fahrer, welcher in der Folge nach links auf die Fahrbahn stürzte. Der bislang unbekannte PKW- Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Pedelec-Fahrer wurde durch den Sturz leicht verletzt und vor Ort durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt. Am Pedelec ist ein Sachschaden in Höhe von zirka 20 Euro entstanden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass an dem flüchtigen weißen Kleinwagen Beschädigungen vorne rechts oder entlang der Beifahrerseite vorhanden sind. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/98800 zu melden.

Meßstetten (ZAK): E- Bike-Fahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag um 17.45 Uhr ist es zum Sturz eines E-Bike Fahrers bei einem Wendemanöver gekommen. Der 67 -jährige Fahrer hatte die Straße Am Weichenwang bergabwärts befahren. Nachdem er sich entschlossen hatte zu wenden, um wieder bergauf zu fahren, übersteuerte er sein Fahrrad und kam hierbei zu Fall. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Am Fahrrad ist kein Sachschaden entstanden.

