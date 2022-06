Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten; Exhibitionist aufgetreten; Polizeibeamte angegriffen

Reutlingen (ots)

Bei Unfall mit Kleinkraftrad verletzt

Den örtlichen Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte nach ersten Erkenntnissen ursächlich für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Freitag in der Lodenbergstraße in Mittelstadt ereignet hat. Ein 15-jähriger und sein gleichaltriger Sozius befuhren gegen 13.30 Uhr mit einem Kleinkraftrad Peugeot die Lodenbergstraße, als sie auf regennasser Fahrbahn und mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit einen am Fahrbahnrand geparkten VW streiften und zu Fall kamen. Im Anschluss entfernten sich Beide zunächst von der Unfallstelle, konnten aufgrund von Zeugenangaben allerdings ermittelt und zur Unfallstelle zurückbeordert werden. Sowohl Fahrer, als auch Sozius hatten leichte Verletzungen erlitten, welche vor Ort durch den hinzugezogenen Rettungsdienst behandelt wurden. Während der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 15-Jährige Fahrzeuglenker nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zudem aufgrund diverser Mängel die Betriebserlaubnis an seinem Kleinkraftrad erloschen war. Zur Begutachtung wurde das Kleinkraftrad aus diesem Grund sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Münsingen-Apfelstetten (RT): Pkw von Fahrbahn abgekommen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Fahrzeug am Freitagnachmittag auf der Kreisstraße 6769 von der Fahrbahn abgekommen. Der 61-jährige Lenker eines Dacia befuhr gegen 17 Uhr die K 6769 von Münsingen in Fahrtrichtung Buttenhausen, als er auf Höhe Apfelstetten mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam und im abfallenden Straßengraben mit einem Baumstumpf kollidierte. Hierbei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr Münsingen war ebenfalls an der Einsatzstelle tätig. Der nicht mehr fahrbereite Dacia, an dem ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die K 6769 vorübergehend nur einspurig befahrbar.

Bissingen an der Teck (ES): Bei Motorradunfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Der 30-Jährige befuhr gegen 20.40 Uhr die Landesstraße 1212 zwischen Hepsisau und Schopfloch, als er beim Beschleunigen in der Hepsisauer Steige die Kontrolle über seine KTM-Maschine verlor, das Hinterrad ausbrach und er zu Fall kam. Beim Sturz zog er sich leichte Verletzungen am Knöchel und Ellbogen zu. Er wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Tübingen (TÜ): Exhibitionist festgenommen

Zur Festnahme eines 61-Jährigen ist es am frühen Samstagmorgen in Tübingen gekommen, nachdem dieser zwei junge Frauen in der Unterführung von der Steinlachallee in die Karlstraße belästigt hatte. Gegen 4 Uhr trat der Täter vor die beiden 25 und 26 Jahre alten Frauen, entblößte sein Geschlechtsteil und begann zu onanieren. Die beiden Frauen entfernten sich und riefen die Polizei. Der 61-Jährige konnte im Nahbereich festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Nach Angriff auf Polizeibeamte in Gewahrsam genommen

Mehrere Polizeibeamte sind im Rahmen einer Personenkontrolle am Freitagabend von einem Mann beleidigt, bespuckt und tätlich angegriffen worden. Der 27-Jährige hatte gegen 22.30 Uhr zunächst einem Polizeibeamten anlasslos den Mittelfinger gezeigt, als dieser sich im Rahmen seiner Dienstausübung auf dem Rückweg zum Polizeirevier Albstadt befand. Zur anschließenden Kontrolle wurde eine Streifenwagenbesatzung hinzugezogen. Schon zu Beginn der Kontrolle zeigte sich der 27-Jährige aggressiv und beleidigte die nunmehr drei Polizeibeamten weiter mit ausgestreckten Mittelfingern und nicht zitierfähigen Ausdrücken. Schließich musste er in Gewahrsam genommen und Handschließen angelegt werden. Beim Verbringen zum Streifenfahrzeug begann der Beschuldigte ziellos um sich zu spucken und trat gegen das Fahrzeug. Tritte in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten verfehlten ihr Ziel, sodass niemand verletzt wurde. Aufgrund seines Zustandes wurde eine Blutentnahme beim Beschuldigten zur Feststellung einer Alkohol-/Drogenbeeinflussung durchgeführt. Schließlich verbrachte er die Nacht über in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers.

