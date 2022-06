POL-RT: Verdacht des Besitzes kinderpornografischer Inhalte - dutzende Wohnungen durchsucht - Landkreise Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalbkreis

Reutlingen (ots) - Auseinandersetzung in der Innenstadt Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochnachmittag in der Wilhelmstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen dort gegen 17.40 Uhr auf Höhe der Bollwerkstraße zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren sowie ein ...

mehr