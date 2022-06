Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle; Überteuerte Preise für Hofreinigung

Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes haben sich zwei Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag zugezogen. Eine 40 Jahre alte Frau befuhr gegen 09.45 Uhr den Fuß- und Radweg entlang der Straße am Echazufer. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte die Frau auf Höhe der Albstraße einen ebenfalls stadteinwärts fahrenden 80 Jahre alten Pedelec-Fahrer. Beim Überholvorgang kam es zum Kontakt, woraufhin beide Beteiligte zu Boden stürzten. Sie wurden zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der an den Zweirädern entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (km)

Hayingen (RT): Motorradfahrerin verunglückt

Eine 54-Jährige ist am Donnerstagvormittag auf der K6749 mit ihrer Yamaha alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Die Frau war gegen 09.45 Uhr auf der Kreisstraße von Münzdorf in Fahrtrichtung Hayingen unterwegs, als sie im Verlauf einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (km)

Dettingen (RT): Verletzter Fahrradfahrer

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Kappishäuser Straße. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 82 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes von der Kappishäuser Straße nach links in die Nürtinger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Kappishäusern kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-Jährigen, der mit seinem Fahrrad in die Kappishäuser Straße abbiegen wollte. Durch die Kollision stürzte der Mann auf den Asphalt. Zur weiteren Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 3.000 Euro geschätzt. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall auf der Bundesstraße

Am Donnerstagmorgen ist es auf der B27 zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 37-Jährige war gegen 08.40 Uhr mit ihrem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Leinfelden-Echterdingen-Mitte fuhr sie im stockenden Verkehr auf einen Volvo XC60 einer vor ihr fahrenden 45-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo noch auf einen Ford Focus eines 29 Jahre alten Mannes aufgeschoben. Alle drei Fahrer erlitten den ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen, die 37-Jährige kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Ford sowie der Volvo mussten nachfolgend abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 56.000 Euro. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (km)

Albstadt (ZAK): Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Raidenstraße/ Karl-Peter-Straße hat sich ein Motorradfahrer am Donnerstagvormittag schwere Verletzungen zugezogen. Der 75-Jährige war gegen 11 Uhr mit seiner Yamaha auf der Raidenstraße unterwegs und wollte eine vor ihm fahrende 57-Jährige mit ihrem Mofa überholen. Zu spät erkannte er, dass die Frau zeitgleich nach links in die Karl-Peter-Straße abbiegen wollte. Er musste so stark bremsen, dass er in der Folge, ohne die Mofa-Fahrerin zu touchieren, zu Boden stürzte und mit seinem Motorrad noch mehrere Meter über die Fahrbahn schlitterte. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Die 57-Jährige und ihr Mofa blieben unversehrt. Das Motorrad, an dem ein Schaden von schätzungsweise 2.500 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sr)

Balingen (ZAK): Überteuerte Preise für Hofreinigung

Aufgrund mehrerer überteuerter Rechnungen für Hofreinigungsarbeiten im Zollernalbkreis ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt Balingen des Polizeipräsidiums Reutlingen wegen Verdachts des Wuchers und des versuchten Betruges. In den vergangenen Tagen nahmen drei Senioren im Alter von über 80 Jahren, die zuvor entsprechende Werbeflyer erhalten hatten, Kontakt zu einer Firma auf, die unter anderem Hofreinigungsarbeiten anbietet. Den Senioren wurde jeweils zunächst ein völlig überteuertes Angebot unterbreitet, bevor man sich in der Folge auf einen immer noch hohen Preis einigte. Noch während der Ausführung der Arbeiten waren die Senioren misstrauisch geworden und verständigten die Polizei, so dass ihnen kein finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei rät daher:

- Einigen Sie sich mit dem Dienstleister vor Beginn der Arbeiten auf einen verbindlichen Preis und ziehen Sie hierzu am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn oder Angehörige.

- Holen Sie sich ggf. ein alternatives Angebot eines ortsansässigen Fachbetriebes ein.

- Bezahlen Sie niemals sofort und in bar, sondern verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden.

- Verständigen Sie die Polizei, wenn mit dem Präsentieren einer völlig überteuerten Rechnung offenkundig die Gefahr besteht, Opfer einer Straftat wie Betrug oder Wucher zu werden. (sm)

