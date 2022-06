Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Handfeste Auseinandersetzungen, Unfall mit Schwerverletzten, In Gaststätte randaliert, Jugendliche belästigt, In Schule eingestiegen, Von Unfallstelle geflüchtet, Verkehrsunfälle

Auseinandersetzung in der Innenstadt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Mittwochnachmittag in der Wilhelmstraße gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen dort gegen 17.40 Uhr auf Höhe der Bollwerkstraße zwei Männer im Alter von 19 und 26 Jahren sowie ein 14-Jähriger einen 15-jährigen Bekannten abgepasst und zunächst verbal angegangen haben. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Beteiligten aufeinander eingeschlagen und sich auch gebissen haben sollen. Sowohl der 15-Jährige als auch der 26-Jährige erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Ältere wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen nach möglichen weiteren Beteiligten verlief ohne Erfolg. Offenbar waren der Auseinandersetzung bereits anderweitige Streitigkeiten vorausgegangen. (rn)

Pfullingen (RT): Schadenträchtiger Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Marktstraße entstanden. Der 20 Jahre alte Lenker eines Linienbusses war gegen 12.50 Uhr auf der Marktstraße in Richtung Reutlinger Straße unterwegs und wollte an der dortigen Kreuzung nach rechts auf die Reutlinger Straße abbiegen. Zu spät erkannte er dabei das vor ihm verkehrsbedingt haltende Lkw-Gespann eines 27-Jährigen und fuhr auf den Anhänger auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Pfullingen (RT): In Gaststätte randaliert und Widerstand geleistet

Ein 56 Jahre alter Mann musste am frühen Mittwochabend in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einer Gaststätte in der Schloßstraße randaliert haben soll. Kurz nach 18 Uhr soll der deutlich alkoholisierte Mann mit anderen Gästen in Streit geraten sein und daraufhin randaliert haben. Unter anderem soll er auch seine kleine Notdurft im Gastraum verrichtet haben. Der Aufforderung der alarmierten Polizeibeamten, die Gaststätte zu verlassen, kam er nicht nach und beleidigte die eingesetzten Beamten. Da sich der 57-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Er leistete dabei erheblichen Widerstand, musste zu Boden gebracht und geschlossen werden. Verletzt wurde niemand. Der Mann wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sm)

Pfronstetten (RT): Unfall mit Schwerverletzten

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 48.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend auf der Ortsdurchfahrt Aichstetten ereignet hat. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Seat Cupra die K 6748 aus Richtung Pfronstetten und wollte die K6747 geradeaus in Richtung Georgenhof überqueren. Den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge passierte der Seat-Fahrer den unübersichtlichen Kreuzungsbereich mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit und kollidierte dabei mit einem 3er BMW, der die Aichelauer Straße von Aichelau in Richtung Tigerfeld befuhr. Der BMW wurde infolge des Zusammenstoßes nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kam an einer Scheune zum Endstand. Der 23-jährige Fahrer und seine auf der Rückbank befindliche Mitfahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 28-jährige Frau war nach derzeitigen Ermittlungen nicht angegurtet und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 30 Jahre alte Beifahrer im BMW wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 49 Jahre alte Seat-Lenker blieb derzeitigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Neben dem Rettungsdienst, der mit drei Fahrzeugen und einem Hubschrauber im Einsatz war, befand sich auch die Feuerwehr mit 23 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Kreuzungsbereich musste während der Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme bis 23.15 Uhr voll gesperrt werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. (km)

Nürtingen (ES): In Schule eingestiegen

Wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen drei Jugendliche, die am Mittwochabend in eine Schule in der Mühlstraße eingestiegen sein sollen. Gegen 20.45 Uhr beobachtete eine Zivilstreife vier Personen, wie sie über eine Feuertreppe und anschließend durch ein offenes Fenster in das Innere des Schulgebäudes gelangten. Beim Eintreffen weiterer Streifenbesatzungen flüchtete das Quartett in unterschiedliche Richtungen. Drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren konnten kurz darauf gestellt und kontrolliert werden. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den verständigten Erziehungsberechtigten übergeben. Im Schulgebäude waren weder Beschädigungen noch fehlende Gegenstände zu verzeichnen. (km)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

An der Einmündung Stuttgarter Straße / Marktstraße kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 29- jährige Lenker eines Fiat 500 fuhr gegen acht Uhr auf der Stuttgarter Straße und wollte nach links in die Marktstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 56-Jährigen, der ihm mit seinem Mountainbike auf der Stuttgarter Straße entgegenkam. Durch die Kollision wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am Fiat entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. (sr)

Esslingen (ES): Personengruppe angegangen

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend im Maille Park ereignet hat. Kurz nach 18.30 Uhr war eine sechsköpfige Personengruppe im Alter zwischen 14 und 19 Jahren von sieben bekannten Jugendlichen bespuckt worden. Eine 17-Jährige und ein 19-Jähriger sollen zudem von ihnen geschlagen worden sein. Dabei kam offenbar auch eine Kette zum Einsatz. Beide erlitten leichte Verletzungen, eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Eine Fahndung nach den zwischenzeitlich in Richtung Innenstadt geflüchteten Angreifern verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (rn)

Filderstadt (ES): Jugendliche belästigt (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Mittwochmorgen eine Jugendliche am Bahnhof in Bernhausen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Filderstadt. Die junge Frau war gegen 6.20 Uhr am dortigen Bahnhof unterwegs, als sie auf den ihr flüchtig bekannten Mann traf. Dieser bedrängte und umarmte sie plötzlich. Außerdem küsste er sie gegen ihren Willen. Als die Geschädigte sich losgerissen hatte und ihr zudem eine Freundin zu Hilfe kam, stieg der Unbekannte in einen Linienbus. Am Abend wurde der Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten und ca. 170 bis 175cm großen Mann mit braunen, kurzen Haaren und einer Brille. Er war mit einer Arbeitshose und einer neongelben Weste bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 15-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag auf der Straße Gelber Kreidebusen erlitten. Der Jugendliche fuhr gegen 17.20 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Schulgelände auf die Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ortseinwärts fahrenden Subaru eines 58-Jährigen. Der 15-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Balingen-Erzingen (ZAK): Tretrollerfahrer gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein 14-Jähriger beim Sturz mit seinem Tretroller am Mittwochnachmittag erlitten. Der Jugendliche war kurz nach 15.30 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Radweg neben der B27 in Richtung Erzingen unterwegs. In einer Linkskurve fuhr er offenbar über einen auf der Fahrbahn liegenden Stein und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Haigerloch (ZAK): Von Unfallstelle geflüchtet (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Hechingen gegen die Fahrerin eines dunkelblauen Ford Kuga mit MG-Zulassung, die am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der B463 verursacht hat. Eine 37-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem 5er BMW auf der Bundesstraße in Richtung Haigerloch unterwegs. Auf der zweispurigen Ausbaustrecke überholte sie einen Lkw, als ihr verbotswidrig auf ihrer Fahrspur der SUV entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte die BMW-Lenkerin nach rechts und prallte gegen den dort fahrenden Lkw eines 56-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise niemand. Jedoch entstand Sachschaden in Höhe von 8.500 Euro. Die Lenkerin des Ford hatte ihre Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Stetten fortgesetzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Hinweise zu der Fahrweise des Ford oder zu dem gesuchten Fahrzeug und der Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07471/9880-0 zu melden. (rn)

