POL-RT: Auseinandersetzungen; Widerstand geleistet; Räder entwendet; Verkehrsunfälle; Essen auf Herd vergessen

Eningen unter Achalm (RT): Auseinandersetzung in Flüchtlingsunterkunft

Nach einer Auseinandersetzung in einer Flüchtlingsunterkunft am späten Dienstagabend musste ein 39-jähriger Bewohner von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Kurz vor 22.30 Uhr soll der Mann eine 28 Jahre alte Bewohnerin bespuckt und sowohl sie als auch einen weiteren Bewohner im Alter von 33 Jahren mit Faustschlägen leicht verletzt haben. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Weil sich der 39-Jährige auch durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten nicht beruhigen ließ und versuchte, einen weiteren Bewohner anzugreifen, musste er zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann, der die Beamten dabei bedrohte und beleidigte, wurde in eine Fachklinik gebracht. (rn)

Esslingen (ES): Auseinandersetzung am Bahnhofsvorplatz

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen 25-jährigen Mann, der am Dienstagabend eine Frau belästigt und einen Zeugen geschlagen haben soll. Die 23-Jährige hielt sich gegen 21.35 Uhr im Bereich des Kiosks am Bahnhofsvorplatz auf, als der 25-Jährige mehrfach versucht haben soll, sie zu küssen. Als ein 23 Jahre alter Zeuge helfend eingriff, soll er von dem Beschuldigten ins Gesicht geschlagen worden sein. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später in der Bahnhofstraße, Ecke Am Kronenhof, von den hinzugerufenen Polizeibeamten gestellt werden. Der stark alkoholisierte 25-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Eine medizinische Versorgung des leicht verletzten Zeugen war nicht erforderlich. (km)

Esslingen - Oberesslingen (ES): Widerstand geleistet

Ein 28 Jahre alter Mann musste am frühen Mittwochmorgen in eine Fachklinik eingeliefert werden, nachdem er bei einem Polizeieinsatz um kurz nach Mitternacht in der Ulmer Straße für Aufsehen sorgte. Der psychisch auffällige Mann war auf dem dortigen Tankstellengelände durch sein Verhalten einer Zeugin aufgefallen, die daraufhin die Polizei verständigte. Bei der erforderlichen Gewahrsamnahme zur Vorstellung in einer Fachklinik leistete der Mann erheblichen Widerstand. Dabei wurden drei der eingesetzten Beamten leicht verletzt. (sr)

Filderstadt (ES): Hochwertige Kompletträder gestohlen (Zeugenaufruf)

Hochwertige Kompletträder im Wert von mehreren zehntausend Euro haben Unbekannte von Montag auf Dienstag in Bernhausen gestohlen. Zwischen 18 Uhr und 9.45 Uhr verschafften sich die Täter über einen Zaun Zugang zum Gelände eines Autohändlers in der Felix-Wankel-Straße. Dort bockten sie fünf abgestellte Fahrzeuge auf und montierten anschließend die Räder ab. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und sucht unter Telefon 0711/7091-3 Zeugen. (rn)

Nürtingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 73 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Zizishausen erlitten. Ein 41-Jähriger befuhr kurz vor 17.30 Uhr mit seinem Smart die Zugäckerstraße in Richtung Unterensinger Straße. An der Kreuzung mit der Haldenstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden Pedelecfahrerin. Diese stürzte infolge des Zusammenstoßes zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

Aichwald (ES): Gas- und Bremspedal verwechselt

Weil er versehentlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, hat ein Senior am Dienstagnachmittag in der Albstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann wollte gegen 14.10 Uhr mit seinem Opel auf einer dortigen Wendeplatte wenden, als er gegen einen Glascontainer prallte. Der unverletzt gebliebene Senior wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sein Pkw, an dem Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Ein auf dem eingeschalteten Herd vergessener Topf hat am Dienstagnachmittag die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 17.35 Uhr hatte in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Reisachstraße ein Rauchmelder ausgelöst. Die von einem Nachbarn alarmierte Feuerwehr, die daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften anrückte, verschaffte sich Zutritt zu der Wohnung im vierten Obergeschoss und entdeckte den auf dem eingeschalteten Herd vergessenen Topf. Die verrauchte Wohnung wurde gelüftet. Sachschaden war nicht entstanden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Rotlicht und Vorrang missachtet

Ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden hat sich am Dienstagabend im Bereich der Einmündung Stuttgarter Straße (B297) / Steinachstraße ereignet. Eine 51-jähriger Volvofahrerin wollte gegen 18.15 Uhr von der Stuttgarter Straße nach links in die Steinachstraße einbiegen. Dabei fuhr sie zunächst über eine rote Ampel und übersah beim anschließenden Abbiegen den aus Richtung Neckartailfingen entgegenkommenden VW Caravelle eines 57-Jährigen, dessen Ampel bereits auf Grün geschaltet war. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Der Volvo der 51-Jährigen musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. (sr)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung Notzinger Straße/Plochinger Straße. Eine 29-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Notzinger Straße in Richtung Plochinger Straße unterwegs. An der dortigen Einmündung bog sie nach links ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten und von rechts kommenden Audi A3 einer 45-Jährigen. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft auf etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Wendlingen am Neckar (ES): Beim Aussteigen von Pkw erfasst

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt ist eine 50-jährige Sprinterfahrerin am Dienstagvormittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert worden. Sie war mit ihrem Fahrzeug gegen 10.15 Uhr in der Albstraße unterwegs und parkte dort am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen übersah sie eine 66-Jährige, die mit ihrem Audi A3 links am geparkten Sprinter vorbeifahren wollte. Die 50-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Am Audi entstand durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (sr)

Rottenburg (TÜ): Nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 22.05.2022 / 18.01 Uhr

Der 84-Jährige, der nach einem Verkehrsunfall am 22. Mai 2022 zwischen der Autobahn A 81 und Rottenburg mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden musste, ist am Dienstag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet war der Senior mit seinem Nissan von der B 28 abgekommen und über eine dortige Brücke in die Tiefe gestürzt. Dabei hatte der Mann schwerste Verletzungen erlitten. (mr)

Rottenburg (TÜ): Streitigkeiten

Am späten Dienstagabend ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung auf einem Tankstellengelände in der Tübinger Straße ausgerückt. Gegen 22.50 Uhr waren dort zwei mutmaßlich alkoholisierte Männer im Alter von 42 und 57 Jahren in einen Streit geraten. Zunächst soll der 57-Jährige seinen Kontrahenten gestoßen haben, woraufhin dieser zu Boden fiel. Dabei ging eine Flasche zu Bruch, wodurch sich der 42-Jährige eine blutende Wunde an der Hand zuzog. Der Mann musste vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Bereits gegen 21.45 Uhr war es zwischen den Beteiligten in der Kirchgasse zu Streitigkeiten gekommen, die ebenfalls einen Polizeieinsatz ausgelöst hatten. (km)

Haigerloch (ZAK): Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Leicht verletzt worden ist ein 62 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen auf der K 7177. Der Rollerfahrer war gegen 06.40 Uhr mit seiner Piaggio M36 auf der Kreisstraße von Gruol in Richtung Haigerloch unterwegs, als er in den Kreisverkehr zur K 7120 einfuhr. Hierbei missachtete eine aus Richtung Haigerloch kommende, 30-jährige Fahrerin eines 5er BMW die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrers, wodurch dieser stark abbremsen musste und zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich der 62-Jährige leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle nicht medizinisch versorgt werden mussten. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (km)

