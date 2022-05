Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Erfolgreiche Vermisstensuche; Mehrere Verkehrsunfälle; Tätliche Auseinandersetzung; Brand

Reutlingen (ots)

Erfolgreiche Vermisstensuche

Ein glückliches Ende hat die Suche nach einer vermissten Seniorin in Betzingen am Montagabend genommen. Die 84-Jährige wurde von einer Mitarbeiterin eines Seniorenzentrums in der Straße In der Au gegen 20.45 Uhr als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie gewohnt zurückgekehrt war. Die Gesamtumstände liesen vermuten, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte, weshalb ein Polizeihubschrauber, die Rettungshundestaffel sowie mehrere Streifenwägen nach ihr suchten. Gegen 22.45 Uhr entdeckte der Hubschrauber die Seniorin, die auf einer Wiese in der Nähe des Klärwerks in der Wannweiler Straße im hohen Gras lag. Glücklicherweise konnte die Frau wohlbehalten angetroffen werden. Da sie etwas unterkühlt war, wurde sie vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. (sr)

Metzingen (RT): Schwerer Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Zwei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Hexham-Allee verletzt worden. Ein 71-Jähriger befuhr gegen 16.25 Uhr mit seinem Rennrad die Friedrich-Münzinger-Straße in Richtung Hexham-Allee und wollte an der dortigen Einmündung nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat Punto eines 30-Jährigen, der trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Der 71-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Fiat-Lenker wurde mit leichten Verletzungen von einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Nordtangente zwischen der B313 und der K6762 bis etwa 19 Uhr gesperrt werden. (rn)

Denkendorf (ES): Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein Zehnjähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagabend zugezogen. Kurz nach 18 Uhr war der Junge mit seinem Fahrrad auf der Verlängerung des Max-Ackermann-Wegs in Richtung Willi-Baumeister-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er den von rechts kommenden Mercedes eines 18-Jährigen und prallte gegen die linke Seite des Wagens. Der Rettungsdienst brachte den Zehnjährigen zur weiteren Behandlung in eine Notfallpraxis. Der Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro beziffert. (rn)

Wendlingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache hat ein Lkw-Fahrer am Montagvormittag auf der B313 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kurz nach zehn Uhr war der 63-Jährige mit seinem LKW auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Nürtingen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und an der Schutzplanke entlangstreifte. Der 63-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste der Verkehr bis etwa 11.15 Uhr über die rechte Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. (rn)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Neuffener Straße nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Ein 61-Jähriger war mit seinem Skoda gegen 16.30 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Frickenhausen unterwegs. Kurz nach der Olgastraße wollte er nach links auf einen Hof abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem ortseinwärts fahrenden, 61 Jahre alten Radfahrer. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. (rn)

Weilheim Teck (ES): In Schlangenlinien unterwegs (Zeugenaufruf)

Durch erhebliche Fahrfehler ist am Montagabend der Fahrer eines dunkelgrauen VW Passat auf der L1200 aufgefallen. Gegen 21.40 Uhr soll der 42-Jährige auf der Landesstraße von Neidlingen kommend in Richtung Weilheim zunächst in starken Schlangenlinien und zeitweise mit deutlich verlangsamter Geschwindigkeit gefahren sein. Dabei soll er auch auf die Gegenfahrbahn geraten sein, sodass mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer ausweichen mussten. Innerorts soll er seine Fahrt zum Teil auf dem Gehweg fortgesetzt haben und auch beinahe mehrere geparkte Pkw gestreift haben. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße hielt er an und wurde von einer zwischenzeitlich verständigten Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Da sich Anhaltspunkte ergaben, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte, musste er eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Kirchheim sucht Zeugen, die das Fahrzeug beobachtet haben oder durch das Fahrverhalten gefährdet wurden. Tel.: 07021/501-0. (sr)

Nürtingen (ES): Von Pkw angefahren

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt hat sich ein 27 Jahre alter Mann, der am Montagabend auf einem Feldweg in Verlängerung des Bergäckerweg von einem Pkw angefahren worden ist. Die Fahrerin eines VW bog kurz vor 21 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Straße Lohwiesen nach rechts in Richtung Bergäckerweg ab. Hierbei übersah sie den 27-Jährigen, der kurz nach der Einmündung neben seinem Pedelec am Fahrbahnrand saß und ein Getränk zu sich nahm. Das Pedelec wurde vom Fahrzeug erfasst und auf den 27-Jährigen aufgeschoben. Zur weiteren Behandlung musste dieser vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (sr)

Plochingen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Leicht verletzt hat sich ein Pedelec-Fahrer, der am Montagabend auf der L1150 zwischen Oberesslingen und Baltmannsweiler unterwegs war. Gegen 20 Uhr stürzte der 33-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers. Zur weiteren Behandlung musste er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (sr)

Tübingen (TÜ): Radfahrer verletzt

Nach einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag ist eine Radfahrerin mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 29-jährige Lenker eines Iveco, der kurz nach 13.10 Uhr in der Kreuzstraße unterwegs war, hielt zunächst auf der Fahrbahn an, legte anschließend den Rückwärtsgang ein und setzte sein Fahrzeug zurück. Dabei übersah er die 58-Jährige, die mit ihrem Mountainbike hinter ihm fuhr. Die Radfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, kam zu Fall und wurde vom Pkw erfasst. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. (sr)

Gomaringen (TÜ): Schwer verletzt nach Fahrradsturz

Am Montagabend ist ein Radfahrer auf einem Waldweg im Bereich des Wanderparkplatzes Kohlgrube zwischen Öschingen und Gomaringen gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Kurz nach 18.15 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Pedelec hangabwärts auf einer Schotterstrecke, als er bei einem Bremsvorgang die Kontrolle verlor und zu Boden stürzte. Er musste mit einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Mann hatte keinen Helm getragen. (sr)

Tübingen (TÜ): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am Montagabend am Europaplatz gekommen. Gegen 19.45 Uhr soll es nach ersten Erkenntnissen zwischen einer vierköpfigen Personengruppe und drei Männern im Alter von 29, 38 und 43 Jahren zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der offenbar auch ein Teppichmesser eingesetzt wurde. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten waren die mutmaßlichen Angreifer bereits geflüchtet. Die drei 29, 38 und 43 Jahre alten Männer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (rn)

Mössingen (TÜ): Holzstapel und Komposter abgebrannt

Aus bislang unbekannter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag ein Holzstapel in einem Garten in der Justinus-Kerner-Straße in Brand geraten. Der Holzstapel und ein Holzkomposter, auf den die Flammen übergegriffen hatten, brannten dabei komplett ab. Eine angrenzende Garagenwand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Dem Besitzer gelang es, das Feuer selbstständig zu löschen. Gegen 3.20 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Tübingen (TÜ): Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen eine 78 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am frühen Montagabend in der Stuttgarter Straße. Dort war gegen 18.30 Uhr eine 70-Jährige mit ihrem VW aus Richtung Lustnau kommend in Fahrtrichtung B27 unterwegs, als plötzlich auf ihrer Fahrspur ein Renault entgegenfuhr. Die 70-Jährige versuchte noch nach rechts auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich die zunächst unbekannte Renault-Fahrerin von der Unfallstelle. Etwa eine Stunde später meldete sich die 78-Jährige selbstständig bei der Polizei und räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der Sachschaden, der an beiden Autos entstanden war, kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Tübingen (TÜ): Verletzter Radfahrer

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Kreuzstraße. Gegen 19.20 Uhr bog eine 29 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda Octavia aus der Dorfackerstraße kommend nach rechts in die Kreuzstraße in Fahrtrichtung Pfrondorfer Straße ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines 57-jährigen Mannes, der mit seinem Fahrrad in der Kreuzstraße fuhr. Der Radler kam zu Fall und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 1.100 Euro. (sm)

Rottenburg (TÜ): Unfall am Zebrastreifen

Leichte Verletzungen hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Reiserstraße zugezogen. Gegen 18 Uhr fuhr eine 26 Jahre alte Frau mit ihrem Seat Ibiza in der Reiserstraße in Richtung Stadtlanggasse und überfuhr mit verminderter Geschwindigkeit den Zebrastreifen am Stadtgraben. Ein Neunjähriger überquerte zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad den Zebrastreifen und kollidierte mit dem Auto. Dadurch kam der Junge zu Fall und stürzte auf den Asphalt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in die Obhut seiner Eltern gegeben. Der Sachschaden, der am Seat und dem Kinderfahrrad entstand, wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell