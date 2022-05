Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wildunfall; Gestürzter Pedelec-Fahrer; Gegen geparkten PKW gekracht; Kontrollen bei Musikveranstaltung Dormettingen

Pfullingen (RT): Zusammenstoß mit Rehen verhindert und gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein 39-jähriger Rollerfahrer bei einem Wildunfall am Sonntagmorgen auf der L382 erlitten. Der Mann war gegen 5.15 Uhr mit seinem Roller auf der Stuhlsteige von Sonnenbühl in Richtung Pfullingen unterwegs, als im Bereich einer Haarnadelkurve plötzlich zwei Rehe die Fahrbahn querten. Durch eine Gefahrenbremsung konnte der 39-Jährige einen Zusammenstoß mit den Tieren verhindern, jedoch stürzte er dabei mit seinem Roller zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Schaden an seinem Roller beläuft sich auf rund 150 Euro. (rn)

Wernau (ES): Pedelec-Fahrer schwer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat sich ein 74 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag zugezogen. Gegen 16.50 Uhr befuhr der Mann einen Weg in Verlängerung der Lange Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 74-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Aichwald (ES): Gegen geparkten Pkw gekracht

Wirtschaftlicher Totalschaden ist an zwei Autos bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Schurwaldstraße entstanden. Gegen 18.55 Uhr fuhr dort ein 44-Jähriger mit seinem Audi aus Richtung Beutelsbach kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte an geparkten Fahrzeugen vorbei. Als er aufgrund Gegenverkehrs zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos einscheren wollte, prallte er hierbei gegen einen Mercedes. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Unfallverursacher Alkohol konsumiert haben könnte. Da ein Test einen vorläufigen Wert von etwa 0,8 Promille ergab, musste der Mann nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben. Sein Audi wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. (sm)

Dormettingen (ZAK): Kontrollen rund um Musikveranstaltung

Bei Personen- und Verkehrskontrollen rund um ein Elektromusik-Festival, das von Donnerstag bis Sonntag im Schiefererlebnispark in Dormettingen stattfand, sind durch die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Polizeipräsidiums Einsatz mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgedeckt worden.

Im Umfeld derartiger Veranstaltungen werden regelmäßig Kontrollen insbesondere mit dem Ziel durchgeführt, die Betäubungsmittelkriminalität und das Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss einzudämmen. Im Bereich des Festivalgeländes konnten die Beamtinnen und Beamten der Schutz - und Kriminalpolizei bei ihren Kontrollmaßnahmen insgesamt 25 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz mit Cannabis, Ecstasy, Amphetamin und Kokain aufdecken. Gegen die Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

Auch die An- und Abfahrtswege im Umfeld der Veranstaltung wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen überwacht. Hierbei wurden insgesamt 35 Autofahrerinnen und Autofahrer zur Anzeige gebracht, die unter Einfluss von Drogen (21) oder Alkohol (14) standen. Zudem konnte bei sechs Mitfahrern Rauschgift aufgefunden werden. Auch sie sehen einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (sr)

