Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Betrunken Verkehrsunfall verursacht und weitergefahren

Neuenbürg (ots)

Ein geparktes Fahrzeug beschädigt hat eine alkoholisierte 61-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in Neuenbürg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand stieß eine 61-Jährige Mitsubishi-Fahrerin gegen 20:15 auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Schwarzwaldstraße beim Ausparken mit ihrem Fahrzeug gegen ein anderes geparktes Fahrzeug und fuhr danach, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Parkplatzausfahrt davon. Ein aufmerksamer Zeuge konnte die Fahrerin jedoch stoppen. Die verständigten Polizeibeamten stellten in der Folge Anzeichen für Alkoholkonsum bei der 61-Jährigen fest. Ein Alkoholvortest ergab dann auch über 1,7 Promille. Der Fahrerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von zirka 3.000 Euro.

Die 61-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

