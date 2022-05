Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle, Widerstand geleistet, Frau im Wasser, Schlägerei

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen mit Radfahrerin kollidiert und geflüchtet

Am Samstagabend gegen 21.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bantlinstraße/Hauffstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 12-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Radlerin befuhr die Bantlinstraße aus Richtung Tübingen kommend und musste verkehrsbedingt an der roten Ampel an der Kreuzung Hauffstraße anhalten. Links neben ihr hielt ein schwarzer Pkw an. Nachdem die Ampel auf Grünlicht schaltete, fuhren Beide gleichzeitig los. Der schwarze Pkw bog anschließend unmittelbar vor der Radlerin nach rechts in die Hauffstraße ab, wobei es trotz einer sofortigen Bremsung von Seiten der Radfahrerin zum Kontakt kam und sie zu Boden stürzte. Der schwarze Pkw fuhr ohne anzuhalten weiter die Hauffstraße stadteinwärts entlang. Die 12-Jährige wurde durch den Sturz zum Glück nur leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. Sie wurde von zwei bislang unbekannten Zeuginnen betreut, die beim Eintreffen der Polizei dann weitergefahren sind. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun weitere Zeugen und bittet insbesondere die beiden Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden.

Münsingen (RT): Nach sexueller Belästigung Widerstand geleistet

Zu einer sexuellen Belästigung mit einer anschließend Gewahrsamsnahme und einer Widerstandshandlung ist es im Verlaufe des Samstagabends in Münsingen in der Wolfgartenstraße gekommen. Um 19.28 Uhr hielt sich eine 23-jährige männliche Person im Bereich der Wolfgartenstraße in Münsingen auf. Hierbei klopfte er penetrant an einer Haustür einer Bewohnerin und wollte die Örtlichkeit zunächst nicht verlassen. Nachdem er bemerkte, dass die Polizei anrückte verließ der junge Mann die Örtlichkeit in Richtung des Bahnhofs Münsingen. Gegen 22 Uhr viel der 23-jährige wiederholt am Bahnhof in Münsingen auf. Hierbei geriet er mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit nachdem er zwei Damen im Alter von 29 Jahren und 31 Jahren an das Gesäß gefasst hatte. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch Beamte des Polizeirevier Münsingen wurde eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Aggressor festgestellt. Im Verlauf der darauffolgenden Gewahrsamsnahme kam es zu einer Widerstandshandlung in deren Verlauf der 23-Jährige auch die eingesetzten Polizeibeamten mit nicht zitierfähigen Worten beleidigte. Verletzt wurde hierbei niemand. Er musste die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unvermittelt geschlagen

Zu einer Körperverletzung mit einer leicht verletzen Person ist es am Samstagmittag in Leinfelden-Echterdingen im Bereich des Schützenwegs gekommen. Um 11.55 Uhr lief eine 63-Jährige Frau den Schützenweg auf Höhe des dortigen EDEKA-Markts entlang. Hierbei traf sie auf ein unbekannten jungen Mann, welcher sie unvermittelt mit der Hand schlug. Die Frau zog sich lediglich leichte Verletzungen an der rechten Hand zu. Der Unbekannte lief daraufhin den Schützenweg weiter. Kurze Zeit später begegneten sich die Geschädigte und der Unbekannte in der Echterdinger Straße Ecke Schützenweg erneut. Hierbei versuchte der Mann die Geschädigte nochmals mit einem Schlag anzugreifen. Die Dame wurde jedoch nicht getroffen. Dies konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Der unbekannte Mann soll ca. 25 Jahre alt sein, ca. 185 cm groß und dunkle Hautfarbe haben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine dunkelgraue Kapuzenjacke, eine weite dunkelblaue Jogginghose und weiße Schuhe. Der Angreifer ging in Richtung Goldäcker flüchtig. Die Verletzung der Geschädigten musste nicht ärztlich versorgt werden. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Tübingen (TÜ): Frau im Wasser

Einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften gab es am Samstag gegen 17 Uhr am Neckar zwischen Fahrradbrücke und Eisenbahnbrücke. Dort wurde der Notrufzentrale der Polizei eine im Wasser stehende Frau gemeldet, die Alkohol konsumiere und vorbeifahrende Bootsfahrer beleidigen soll. Die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau konnte nach längeren Verhandlungen dazu bewegt werden, sich aus dem Neckar zu bewegen, wo sie anschließend vom Rettungsdienst in Empfang genommen wurde. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass die Frau aufgrund ihres Zustandes in eine gefährliche Situation geraten könnte, hatte die Feuerwehr bereits ein Boot sowie Taucher im Einsatz.

Rottenburg a.N. (TÜ) Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ein 24-Jähriger war am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr mit seinem VW Polo auf der B 28a, von Eutingen im Gäu in Richtung Ergenzingen unterwegs. Vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung kam er auf der Strecke in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr in der Folge ca. 25 Meter eine dortige Böschung entlang. Letztlich überschlug sich der VW Polo und kam auf der Beifahrerseite auf der Straße zum Stehen. Der 24-Jährige konnte selbstständig aus dem VW Polo steigen und wurde aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem 24-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der VW Polo musste abgeschleppt werden, der Sachschaden an diesem wird auf ca. 6000 EUR geschätzt. An einer Verkehrseinrichtung entstand ein Schaden von ca. 50 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr Ergenzingen war mit drei Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften; die Feuerwehr Rottenburg mit einem Fahrzeug und zwei Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit Notarzt -zur Versorgung des 24-Jährigen- vor Ort.

Dotternhausen (ZAK): Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung

Am Sonntag, 29.05.2022 gegen 01.16 Uhr, ist es im Zusammenhang mit einer Personenkontrolle auf der Dormettinger Straße in Dotternhausen zu einer Widerstandshandlung gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurde zunächst von einer Verkehrsteilnehmerin eine betrunkene Person auf der L442 von Dotternhausen in Richtung Roßwangen gemeldet. Die Person war immer wieder auf die Straße gesprungen und hatte versucht Fahrzeuge anzuhalten. Noch während der Anfahrt der Streife des Polizeireviers Balingen kam ein Autofahrer auf die polizeilichen Einsatzkräfte der Kontrollstelle des "Elements Festivals" zu und bat um Hilfe mit einer betrunkenen Person, die er, zunächst friedlich, auf der L442 aufgelesen und mit seinem Pkw mitgenommen hatte. Während der Fahrt wurde der Mann gegenüber seinem Helfer jedoch zunehmend aggressiv, weshalb dieser an der Kontrollstelle der Polizei anhielt und den Betrunkenen aufforderte sein Fahrzeug zu verlassen. Schon bei der nachfolgenden Kontaktaufnahme mit der Polizei verhielt sich der betrunkene 34-jährige Albstädter äußerst unkooperativ und aggressiv. Er verweigerte seine Personalien anzugeben und wollte die Örtlichkeit immer wieder verlassen. Dies wurde ihm untersagt, da er aufgrund seines alkoholbedingten Zustandes nicht mehr verkehrstüchtig war. Nach Eintreffen der beauftragten Balinger Streife ging er immer wieder gewaltbereit und bedrohlich auf die Beamten zu. Nach Erklärung des notwendigen Gewahrsams weigerte sich der Betrunkene mitzukommen, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten mit ehrverletzenden Ausdrücken und Phrasen. Der Albstädter wurde zum Revier Balingen verbracht und in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von mehr als 2,5 Promille.

Winterlingen-Benzingen (ZAK): Schlägerei nach Festzeltparty

Zu einem Einsatz mit mehreren Einsatzkräften der Polizei kam es am Sonntagmorgen gegen 03:40 Uhr in der Germanenstraße in Benzingen, nachdem eine Schlägerei gemeldet wurde. Nach vorausgegangenen Provokationen einzelner Personen aus zwei Gruppierungen der Besucher der dortigen Veranstaltung begaben sich diese nach Draußen. Es endete dann in einer körperlichen Auseinandersetzung in der nahegelegenen Straße. Aus der Gruppe heraus wurde der später leicht verletzte 17-Jährige von einer bislang noch unbekannten männlichen Person mit voller Wucht aus dem Sprung heraus mit den Füßen getreten, so dass er mit dem Kopf auf dem Boden aufkam. Hiernach wurde er von einer weiteren, ebenfalls unbekannten männlichen Person noch mit dem Schuh getreten. Eine Person aus der anderen Gruppierung heraus, welche dem 17-Jährigen zur Hilfe kommen wollte, stürzte und zog sich eine Schürfung an der Wange zu. Die Gruppierung um die Täter herum war bereits bei Eintreffen der Polizei flüchtig gegangen. Alle Beteiligten waren stark alkoholisiert. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war für keine der Personen nötig.

