BPOL NRW: Streit zwischen Männern eskaliert - Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten drei Männer am Haltepunkt Au (Sieg) in einen Streit, beidem ein 41-Jähriger ein Tierabwehrspray einsetzte, um sich zu verteidigen. Zwei Personen entfernten sich vor Eintreffen der Bundespolizei aus Siegburg. Die Ermittlungen dauern an.

Sonntagmorgen (22. Mai), gegen 01:30 Uhr erhielt die Bundespolizei in Siegburg Kenntnis über eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern am Haltepunkt Au (Sieg). Vor Ort trafen sie auf Rettungskräfte, welche zwei Männer erstversorgt hatten, da sie mit Tierabwehrspray besprüht worden waren. Die zwei Unbekannten hatten bei Eintreffen der Einsatzkräfte den Tatort jedoch bereits verlassen. Nach kurzer Zeit kam ein 41-jähriger Kölner hinzu und gab an, dass er das Spray eingesetzt habe. Die Beiden wären auf ihn losgegangen, nachdem er einer Frau zur Hilfe kommen wollte, welche seiner Einschätzung nach, belästigt wurde. Obwohl auch diese nicht mehr vor Ort angetroffen und zu dem Sachverhalt befragt werden konnte, bestätigte ein unbeteiligter Zeuge die Sachverhaltsschilderung. Die Beamtinnen und Beamten dokumentierten die Aussage und leiteten aufgrund des Einsatzes von Tierabwehrspray ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Die Bundespolizei ruft nun die Beteiligten und weitere Zeugen dazu auf, sich beim Bundespolizeirevier in Siegburg zu melden und eine Aussage zu tätigen.

