Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnwagen abgebrannt; Verkehrsunfälle; Motorroller geklaut; Mehrere Betrüge

Reutlingen (ots)

Römerstein (RT): Wohnwagen abgebrannt

Ein Wohnwagen ist in der Nacht zum Freitag an der Grillstelle "Frühmessacker" im Gewann Birkwald zwischen Böhringen und Zainingen abgebrannt. Der vollständig niedergebrannte und noch qualmende Wohnanhänger wurde am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet. Zum vollständigen Ablöschen rückte die Feuerwehr Böhringen an. Der am Wohnwagen entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 4.000 Euro belaufen. Ob Flurschaden oder sonstiger Sachschaden entstand, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Mit Pkw von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen hat der Fahrer eines Seat Ibiza einen Überschlag mit seinem Wagen am Donnerstagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dettingen und Hülben überstanden. Der 18-Jährige befuhr kurz nach 22 Uhr die sogenannte "Promillesteige" in Richtung Hülben. Dabei wich er im Bereich einer scharfen Rechtskurve nach eigenen Angaben einem Wildtier aus. Der Seat kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen und seine beiden wohl unverletzt gebliebenen Mitfahrer im Alter von 17 Jahren zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 9.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. (rn)

Metzingen (RT), Tübingen (TÜ): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Ein Mann aus Metzingen und eine Frau aus Tübingen sind im Laufe dieser Woche von Telefonbetrügern um ihr Erspartes gebracht worden.

Am Dienstagnachmittag war der 53-jährige Metzinger von einem Mann angerufen worden, der sich als Ermittler einer internationalen Polizeibehörde ausgab. Der Kriminelle gaukelte ihm vor, dass bei seiner Bank strafbare Geldgeschäfte abgewickelt würden. Wie gefordert hob er daraufhin einen vierstelligen Betrag von seinem Konto ab, erwarb damit Guthabenkarten eines App-Stores und gab dem Betrüger die Codes zur Einlösung durch.

Bereits seit Sonntag rief ein Betrüger immer wieder bei einer Seniorin aus Tübingen an und gab sich als Kriminalbeamter aus. In mehreren Telefonaten tischte der Kriminelle seinem Opfer frei erfundene Geschichten eines angeblichen Raubüberfalls in der Nachbarschaft sowie einem betrügerischen Mitarbeiter bei ihrer Bank auf. Die so unter Druck gesetzte Seniorin hob daraufhin im Laufe des Dienstags einen fünfstelligen Geldbetrag ab und nannte dem Anrufer, wie verlangt, die Seriennummern der Geldscheine. In der Folge wurde die Tübingerin zusätzlich mit der Aussage verunsichert, dass es sich um Falschgeld handeln würde, das von der Polizei abgeholt werden müsse. Die Seniorin übergab daher auf Anweisung des Kriminellen mehrere tausend Euro einem vermeintlichen Kriminalbeamten. Wenig später flog der Betrug auf. (rn)

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/und https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/

Münsingen (RT): Motorradfahrer leicht verletzt

Ein Motorradfahrer hat sich am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K6770 zwischen Wasserstetten und Buttenhausen leicht verletzt. Der 70-Jährige fuhr gegen 12.50 Uhr mit seiner Honda in Richtung Buttenhausen als er in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Grünstreifen stürzte. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. (sr)

Plochingen (ES): Verlorene Getränkekisten auf der B10

Einen erheblichen Rückstau haben verlorene Getränkekisten auf der B10 am Freitagmittag nach sich gezogen. Gegen 12.50 Uhr fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mercedes-Sattelzug von Plochingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Bundesstraße auf. Hierbei verlor der mit Getränkekisten beladene Lkw etwa eine Tonne seiner Ladung und zahlreiche Glasflaschen zerbarsten auf der Fahrbahn. Der Mini einer 20-Jährigen, die auf dem rechten Fahrstreifen der B10 unterwegs war, wurde durch die verlorene Ladung beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden am Mini wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. An der Fahrbahn entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden. Die Fahrbahn musste aufwändig mit einer Kehrmaschine gereinigt werden. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die restliche Ladung musste auf einen hinzugerufenen, weiteren Lkw umgeladen werden. Die B10 war während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt. Gegen 16.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. (sm)

Reichenbach (ES): Motorroller geklaut

In der Blumenstraße ist im Zeitraum zwischen Donnerstagmittag, 12.00 Uhr und Freitagmorgen, kurz vor sieben Uhr ein Motorroller entwendet worden. Das grau-schwarze Fahrzeug der Marke Peugeot mit einer schwarzen Transportbox und dem Versicherungskennzeichen 566REE war zuvor vor einem Wohnhaus abgestellt. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07153/ 9551-0 entgegen. (sr)

Plochingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung

Zu einem handfesten Streit mit noch unklaren Hintergründen ist es am Freitagvormittag in der Straße Am Fischbrunnen gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen zwei Tatverdächtige im Alter von 21 und 22 Jahren gegen 10.20 Uhr einen 43-Jährigen nach einem lautstarken Wortgefecht geschlagen und getreten haben und anschließend geflüchtet sein. Der 43-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt. (sr)

Balingen (ZAK): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben im Laufe des Mittwochs eine Frau aus Balingen über den Messengerdienst WhatsApp um einen vierstelligen Gelbetrag betrogen. Die 73-Jährige erhielt im Laufe des Mittwochs eine Nachricht von einer ihr unbekannten Handynummer, in der sich der Absender als ihre vermeintliche Tochter ausgab. Die Betrüger gaukelten der Geschädigten vor, eine neue Handynummer zu haben und brachten sie dazu, zur Begleichung angeblicher Rechnungen einen vierstelligen Geldbetrag zu überweisen. Als die Frau Kontakt zu ihrer richtigen Tochter aufnahm, flog der Schwindel auf. (rn)

Meßstetten (ZAK): Von vermeintlichem Software-Mitarbeiter betrogen (Warnhinweis)

Ein Mann aus Meßstetten ist am Mittwoch von einem Kriminellen um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Der Anrufer, der sich als Mitarbeiter des Software-Unternehmens Microsoft ausgab, gaukelte dem Mann auf Englisch ein Sicherheitsproblem mit seinem Betriebssystem vor. Zur Lösung des Problems forderte der Betrüger einen sogenannten Fremdzugriff auf den PC und auf das Online-Banking, was ihm gestattet wurde. Als der Betrug später aufflog, waren vom Konto des Mannes bereits mehrere tausend Euro abgebucht worden. Ob das Geld möglicherweise wieder zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen und rät:

- Beenden Sie solche Gespräche unverzüglich. - Verweigern Sie strikt Aufforderungen zur Installation einer Fernwartungssoftware. - Geben Sie niemals Konto- oder Kreditkartendaten, Passwörter oder sonstige Zugangsdaten preis.

Wenn Sie Opfer einer solchen Straftat wurden:

- Trennen Sie den Rechner vom Internet und fahren Sie ihn herunter. - Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank auf. In manchen Fällen kann es gelingen, bereits bezahlte Beträge wieder zurück zu holen. - Lassen Sie Ihren PC überprüfen und das Fernwartungsprogramm löschen. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (rn)

Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell