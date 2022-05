Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Brand in Apartmenthaus Tatverdächtiger wegen Verdachts der Brandstiftung in Haft (Neckartenzlingen/ES)

Reutlingen (ots)

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 26.05.2022/10.16 Uhr und 27.05.2022/11.16 Uhr

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Neckartenzlingen (ES):

Der 68-Jährige, der im Verdacht steht, am Donnerstagmorgen den Brand in einem Apartmenthaus in der Hauptstraße gelegt zu haben, wurde am Freitagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde anschließend in ein Justizvollzugskrankenhaus eingeliefert. (sm)

