Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Von Leiter gestürzt; Tätliche Auseinandersetzung; Flugunfall; Katalysator gestohlen; Mit Messer bedroht

Reutlingen (ots)

Schwer verletzt bei Wohnungsbrand

Schwere Verletzungen hat ein 87-Jähriger bei einem Brand in seiner Wohnung in der Sebastian-Kneipp-Straße am Donnerstagabend erlitten. Kurz vor 20.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus dort gemeldet. Aus der Wohnung, zu der sich die Polizei Zutritt verschaffte, drang dichter Rauch. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug anrückte, betrat mit Atemschutzträgern die Wohnung und barg den 87-jährigen Bewohner. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in der Küche ausgebrochen und griff nicht auf weitere Zimmer oder Wohnungen über. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Reutlingen (RT): Papiermülltonne in Brand geraten

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Donnerstagnachmittag eine Papiermülltonne in Sondelfingen in Brand geraten. Eine Radfahrerin bemerkte kurz vor 15 Uhr die an einem Jugendtreff abgestellte, qualmende Mülltonne und wählte den Notruf. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der Inhalt der Tonne zu brennen begonnen und die Flammen hatten auf die Außenfassade des Containers übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord und Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Betrunken mit Pedelec unterwegs

Mit schweren Verletzungen und mit über zwei Promille ist ein Pedelec-Fahrer am Donnerstagabend ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gegen 18.53 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Zweirad in starken Schlangenlinien mittig auf der Griesstraße in ortseinwärtige Richtung. Etwa auf Höhe der Straße Grieshalde schwenkte er so weit nach links, dass er dort gegen den Gehsteig fuhr. Hierdurch wurde er nach rechts abgewiesen und fuhr zunächst gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Ford Transit und streifte anschließend noch die Beifahrerseite der A-Klasse einer entgegenkommenden 70-Jährigen bevor er schließlich zu Boden stürzte. Wegen der erheblichen Alkoholisierung wurde beim Radfahrer eine Blutentnahme angeordnet. Der Sachschaden an den beiden Pkw beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (sr)

Sonnenbühl (RT): Von Leiter gestürzt

Mit schweren Verletzungen mussten zwei junge Männer nach dem Sturz von einer Leiter in Willmandingen von zwei Rettungshubschraubern ins Krankenhaus geflogen werden. Gegen 19.10 Uhr stiegen die 21 und 22 Jahre alten Männer bei einem Bauwagen zwischen Undingen und Willmandingen auf eine etwa zehn Meter hohe Leiter. Diese kippte in der Folge und die jungen Männer stürzten zu Boden. Der Rettungsdienst war mit einem Notarztwagen, zwei Rettungswagen und vier Ersthelfern vor Ort. (sm)

Esslingen - Krummenacker (ES): Brennender Heuballen

Ein Heuballen auf dem Rüderner Heideweg ist in der Nacht zum Freitag in Brand geraten. Gegen 0.15 Uhr wurde der Rettungsleitstelle das Feuer auf Höhe der Sportanlage mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte es bereits auf einen Baum übergegriffen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (sm)

Aichwald-Schanbach (ES): Brand einer Holzhütte

Bislang Unbekannte haben am späten Donnerstagabend eine Holzhütte auf einem Grundstück im Jägerhausweg in Brand gesetzt. Durch die Flammen wurden insbesondere größere Mengen an Holz beschädigt, welches bei der Hütte gelagert war. Die Feuerwehr, die kurz vor Mitternacht alarmiert worden war, kam mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sr)

Nürtingen (ES): Tätliche Auseinandersetzung in Unterführung

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Donnerstagabend in der Kalkoferstraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen kurz vor 22 Uhr ein 22 Jahre alter Mann und weitere drei bislang Unbekannte bei der Unterführung zum Zentralen Omnibusbahnhof auf einen ebenfalls 22-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser musste vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Dettingen unter Teck (ES): Mit Pkw gegen Hauswand geprallt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 16-Jährigen, der am Donnerstagnachmittag mit dem Pkw eines Angehörigen einen Unfall verursacht hat. Eine Polizeibeamtin, die privat unterwegs war, entdeckte gegen 14.20 Uhr den autofahrenden Jugendlichen und verständigte ihre Kollegen. Unter der Verwendung von Anhaltezeichen des Streifenwagens sollte das Fahrzeug in der Folge in der Straße Burghof im Bereich der Gabelung zur Weinbergstraße gestoppt und einer Kontrolle unterzogen werden. Nachdem der Mercedes zunächst augenscheinlich anhielt und einer der Polizeibeamten zur Kontrolle aus dem Streifenwagen ausgestiegen war, beschleunigte der Fahrer plötzlich und fuhr über die Weinbergstraße davon. Im Einmündungsbereich mit der Lauterstraße prallte der Mercedes frontal in die Hauswand eines unbewohnten Gebäudes. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer waren bis zum Eintreffen der Streifenwagenbesatzung geflüchtet. Beide konnten im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch unverletzt aufgegriffen werden. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Aufgrund auslaufender Betriebsmittel, die teilweise ins Erdreich gelangt waren, waren auch die Feuerwehr und ein Vertreter des Wasserwirtschaftsamts vor Ort. Dieser ordnete das Abgraben des Vorgartens an. Das THW verschloss die beschädigte Hauswand provisorisch und stützte das Gebäude ab. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 36.000 Euro. (rn)

Dettingen unter Teck (ES): Fahrradfahrer alkoholisiert gestürzt

Ersten Erkenntnissen nach schwer verletzt hat sich ein 42-Jähriger, nachdem er am Donnerstagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss mit seinem Rad gestürzt war. Der Mann fuhr kurz nach 18.30 auf einem geteerten Feldweg in der Nähe des Flugplatz Hahnenweide. Dabei kam er zunächst nach rechts auf die geschotterte Seitenfläche vom Weg ab und stürzte anschließend zu Boden. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund des hohen Promillewerts wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. (sr)

Owen (ES): Flugunfall

Ein Schaden in Höhe von etwa 9.000 Euro ist bei einem Flugunfall am Donnerstagnachmittag über einem Waldstück bei Owen entstanden. Ein 53-Jähriger steuerte gegen 14.45 Uhr im Bereich des Parkplatzes Bölle seinen Modellflieger der Marke Swift. Dabei kam es über dem Waldstück zum Zusammenstoß mit dem Motorsegler vom Typ Duo Discus eines 50-Jährigen. Der Modellflieger stürzte daraufhin in den Wald, wo er von Passanten geborgen werden konnte. Der Pilot des Motorseglers konnte seinen Flug fortsetzen und mit leichten Beschädigungen am rechten Flügel am Flugplatz Dettingen landen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Katalysator gestohlen

Auf den Katalysator hatte es ein Unbekannter abgesehen, der sich am frühen Freitagmorgen an einem in der Billinger Allee geparkten VW Polo zu schaffen gemacht hat. Gegen 2.40 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, nachdem sie die Person bemerkt hatten, die unter Zuhilfenahme eines Wagenhebers den Katalysator abmontierte und zu Fuß über die Sternbergstraße in Richtung Sportplatz flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Kusterdingen (TÜ): Betrunken Pkw gestreift und gestürzt

Deutlich alkoholisiert hat sich ein Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Jettenburger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 38 Jahre alte Radler war dort gegen 21.30 Uhr mit seinem Pedelec unterwegs, streifte einen geparkten VW Golf und kam dadurch zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Weil ein erster Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über 2,5 Promille ergab, musste er nicht nur eine Blutprobe sondern auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (sm)

Rottenburg (TÜ): Schwer verletzte Radfahrerin

Schwere Verletzungen hat sich eine 14-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag auf der L361 zugezogen. Gegen 17.35 Uhr war die Jugendliche auf dem parallel der Landesstraße verlaufenden Radweg mit ihrem Fahrrad in Richtung Rottenburg unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf Höhe der Abzweigung nach Wendelsheim zu Fall kam. Eine Autofahrerin entdeckte das verletzte Mädchen und verständigte den Rettungsdienst. Dieser brachte die 14-Jährige ins Krankenhaus. (sm)

Ergenzingen (TÜ): Sturz mit frisiertem Roller

Zwei Jugendliche, die gemeinsam auf einem technisch veränderten Motorroller mit abgelaufenem Versicherungsschutz in der Kornstraße unterwegs waren, haben sich am Donnerstagabend bei einem Sturz verletzt. Der 16-jährige Fahrer, der zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, befuhr gegen 22.20 Uhr das Gelände der dortigen Schule und kam alleinbeteiligt zu Fall. Sowohl er als auch sein 17-jähriger Sozius trugen keinen Helm. Beide wurden durch den Sturz so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus verbracht werden mussten. Der 16-Jährige muss mit mehreren Strafanzeigen rechnen. (sr)

Talheim (TÜ): Fahrradsturz auf Waldweg

Schwer verletzt hat sich ein 59-jähriger Radfahrer, der am Donnerstagabend auf einem Waldweg zwischen Talheim und Salmendingen unterwegs war. Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr hangabwärts auf einer Schotterstrecke, als er bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Mountainbike verlor und schließlich zu Fall kam. Nach der medizinischen Erstversorgung durch mehrere Rettungskräfte vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. (sr)

Haigerloch (ZAK): Gestürzter Motorradfahrer

Schwer verletzt hat sich ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der K7118. Der 57-Jährige fuhr kurz vor zwölf Uhr mit seiner Triumph Rocket auf der Kreisstraße von Haigerloch kommend in Fahrtrichtung Weildorf. Den ersten Erkenntnissen zufolge kam er aufgrund eines Fahrfehlers zunächst ins Schlingern und dadurch zu Fall. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. An dem Motorrad war Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. (sm)

Burladingen (ZAK): Mitarbeiter mit Messer bedroht

Ein 26-Jähriger musste am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen werden, nachdem er zwei Mitarbeiter des Bike-Parks mit einem Messer bedroht haben soll. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 26 Jahre alte Mann gegen 17.15 Uhr auf dem Gelände des Bike-Parks von einem Bügel des Lifts am Kopf getroffen, als er zu Fuß auf der Liftspur unterwegs war. Daraufhin soll er zwei Mitarbeiter mit einem Messer und in der Folge mit einem Stein bedroht haben. Als die alarmierte Polizei hinzukam, bedrohte er die Mitarbeiter weiterhin und beleidigte zudem die eingesetzten Beamten. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell