POL-RT: Einbrecher festgenommen, Verkehrsunfälle teils mit Zeugenaufrufen, Einbrüche, Hüttenbrand, Graffiti-Sprayer ertappt

Einbrecher festgenommen

Zwei mutmaßliche Einbrecher konnten in der Nacht auf Donnerstag bei einem Einbruch in einen Discounter in der Sondelfinger Straße von der Polizei auf frischer Tat betroffen und schließlich festgenommen werden. Um 00.30 Uhr teilten mehrere Anwohner über Notruf mit, dass ein akustischer Alarm wahrnehmbar sei. Beim Eintreffen der ersten Streifen konnte festgestellt werden, dass die Glaseingangstüre und ein Fenster zu einem Büroraum eingeschlagen waren. Eine sofort eingeleitete intensive Fahndung, an der mehrere Streifen, Polizeihunde und ein Hubschrauber beteiligt waren, führte zum Ergreifen zweier dringend Tatverdächtiger. Bei diesen handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 15-Jährigen aus Reutlingen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Pfullingen (RT): Opferstöcke aufgebrochen

Am Mittwochmittag ist es zwischen 12.30 und 14.30 Uhr in einer Kirche in der Marktstraße zum Aufbruch zweier Opferstöcke gekommen. Des Weiteren traten die bislang unbekannten Täter die verschlossene Holztür zur Sakristei auf und durchwühlten die dortigen Schränke. Aus den Opferstöcken wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Tatort. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dettingen an der Erms (RT): Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Mittwochabend ist es auf der B 28 auf Höhe Dettingen an der Erms zu einem Verkehrsunfall gekommen. Um 19.11 Uhr befuhr ein 44 -Jähriger mit seinem LKW Ford Transit die B 28 in Fahrtrichtung Bad Urach. Aufgrund des stockenden Verkehrs bremste er sein Fahrzeug ab. Eine hinter ihm fahrende 29 -jährige Lenkerin eines Pkw Opel Corsa bemerkte dies zu spät und fuhr auf den LKW auf. Sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 28 nur einseitig befahrbar. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Reutlingen (RT): Graffiti Sprayer ertappt

Am frühen Donnerstagmorgen konnten zwei Graffiti -Sprayer unmittelbar nach der Tat angetroffen werden. Gegen 04.45 Uhr teilte eine aufmerksame Zeugin über den Notruf mit, dass sie beobachte, wie zwei Personen eine Hauswand in der Mauerstraße besprühen. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnten zwei Tatverdächtige, ein 40 -Jähriger und ein 28 -Jähriger, in Tatortnähe einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle konnte eine entsprechende Spraydose aufgefunden werden. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Denkendorf (ES): Kind schwer verletzt

Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ist es in der Deizisauer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 11 -jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt worden ist. Der 74 -jährige Fahrer eines Pkw Audi Q3 befuhr die Deizisauer Straße in Richtung Neuhausen auf den Fildern, der 11 -jährige Junge mit seinem Elektrofahrrad die gleiche Richtung auf dem rechtsseitigen Gehweg. An der Einmündung zur Vogelsangstraße wollte der Audi-Fahrer nach rechts in diese abbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam. Der 11 -Jährige sowie dessen Fahrrad werden vom Pkw Audi nachfolgend überrollt. Das Kind wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, wo es zur weiteren Behandlung der erlittenen Verletzungen stationär aufgenommen werden musste. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Beuren (ES): Unfallflucht in der Beurener Steige -Zeugenaufruf

Am Mittwoch um 20.00 Uhr ist es in der Beurener Steige zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der 59 -jährige Fahrer eines Pkw Seat Ibiza befuhr die Steige in Richtung Beuren. In einer Linkskurve kam ihm ein Pkw mit Anhänger entgegen, welcher auf die Fahrspur des 59 -Jährigen geriet. Dieser musste mit seinem Seat nach rechts ausweichen, streifte dort eine Steinwand und überfuhr im Anschluss ein Verkehrszeichen. Der Fahrer des Seat erlitt hierbei leichte Verletzungen, an seinem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei dem unfallflüchtigen Pkw soll es sich um einen silbernen SUV gehandelt haben, welcher einen größeren Anhänger zog, auf welchem ein blauer Pkw transportiert wurde. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise insbesondere zu dem silbernen SUV mit dem Anhänger.

Nürtingen (ES): Brand einer Hühnerhütte

Am Mittwoch gegen 16.10 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand einer Hühnerhütte im Gewann Auf dem Saer ausgerückt. Die Hütte brannte vollständig ab, wobei nach jetzigem Kenntnisstand keine Hühner zu Schaden kamen. Die Schadenshöhe wird auf 5.000 Euro geschätzt. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Nürtingen, welche mit zwei Einsatzfahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf den nahegelegenen Wald verhindert werden.

Nürtingen (ES): Radfahrer lebensgefährlich verletzt - silberner SUV gesucht ---Zeugenaufruf

Am Mittwoch gegen 17.50 Uhr ist es in Nürtingen in der Neuffener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, nach welchem sich ein Unfallbeteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines silbernen SUV, eventuell VW Tiguan, die Neuffener Straße stadteinwärts im Stop -und Go-Verkehr. Ein 58 -jähriger Fahrradfahrer befuhr den rechtsseitigen Radschutzstreifen in gleicher Richtung mit schnellerer Geschwindigkeit als die Fahrzeuge. Auf Höhe der Liststraße entschied sich der Fahrer des silbernen SUV offensichtlich kurzfristig nach rechts in diese einzubiegen und achtete hierbei nicht auf den von hinten auf dem Schutzstreifen heranfahrenden Radfahrer. Dieser versuchte noch, durch eine Ausweichbewegung, eine Kollision mit dem SUV zu verhindern und geriet hierbei an den rechtsseitigen Bordstein. In der Folge kommt er zu Fall und zieht sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Fahrer des silbernen SUV entfernte sich ohne anzuhalten über die Liststraße. Ob es noch zu einem direkten Kontakt zwischen dem Fahrrad und dem SUV kam, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der ermittelnde Verkehrsunfalldienst aus Esslingen bittet unter Telefon 0711/3990-420 dringend um Zeugenhinweise, insbesondere zu dem silbernen SUV, eventuell der Marke VW Tiguan.

Neustetten (TÜ): Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch um 20.05 Uhr ist es auf der B 28 von Seebronn in Fahrtrichtung Ergenzingen an der Abzweigung zur Landesstraße 1184 an der dortigen Lichtzeichenanlage zu einem Auffahrunfall gekommen. Zu diesem Zeitpunkt herrschte Stau und sämtliche Fahrzeuge standen an der roten Ampel. Als diese auf grün umschaltete, setzte der 26 -jährige Fahrer eines Pkw Jeep Cherokee sein Fahrzeug in Bewegung. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er, dass ein vor ihm fahrender Pkw Nissan Micra abbremste und fuhr auf diesen auf. In der Folge wurde der Nissan auf einen davor befindlichen Pkw Fiat 500 geschoben, welcher von einer 20-jährigen Fahrerin gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß zwischen dem Jeep und dem Nissan wurden die 33 -jährige Fahrerin und der 38 -jährige Beifahrer des Nissan jeweils leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Abklärung mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Der Nissan war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

Rottenburg (TÜ): Pedelec -Fahrerin alleinbeteiligt gestürzt

Am Mittwoch gegen 15.45 Uhr ist eine Pedelecfahrerin auf der Starzacher Straße im Ortsteil Bieringen beim Abbiegen in Richtung Rößlesweg aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Die 77 -Jährige war von Sulzau in Fahrtrichtung Obernau unterwegs. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt und mit einem hinzugerufenen Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht.

Hechingen (ZAK): Einbruch in Jugendhaus

Im Zeitraum von Mittwoch 20.00 Uhr bis Donnerstag 02.37 Uhr ist in das Jugendhaus im Ortsteil Stetten in der Hechinger Straße eingebrochen worden. Einem Mitarbeiter des Jugendhauses wurde eine offenstehende Tür am Gebäude gemeldet. Beim Versuch diese zu verschließen, entdeckte er an ihr Einbruchsspuren. Bislang unbekannte Täter hatten vermutlich mittels eines Brecheisens die Türe gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt in das Gebäude verschafft. Im Inneren wurde eine weitere Türe gewaltsam geöffnet. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Schubladen durchwühlt und letztendlich aus einem Schrank Bargeld in Höhe von 100 bis 150 Euro entwendet. Ob es noch weiteres Diebesgut gibt, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. An einer weiteren Außentüre am Objekt wurden ebenfalls Einbruchsspuren festgestellt. Diese hielt allerdings aufgrund einer zusätzlichen Sicherung dem Versuch stand. Zum Verschließen der aufgebrochenen Tür wurde die Freiwillige Feuerwehr Hechingen hinzugezogen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Die Spurensicherung erfolgt durch Spezialisten der Kriminalpolizei. Das Polizeirevier Hechingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

