Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kind in Lenningen angegriffen

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Kind angegriffen (Zeugenaufruf)

In Lenningen ist am Mittwochnachmittag ein Kind von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war das Mädchen gegen 15.30 Uhr auf dem Radweg von Oberlenningen kommend auf einem Fahrrad unterwegs, als es zwischen der Kläranlage und Gutenberg von einem Mann angegriffen wurde. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Oberlenningen. Das Kind begab sich in der Folge nach Hause, worauf die Eltern die Polizei verständigten. Nach dem Angreifer wurde umgehend mit mehreren Streifenwagenbesatzungen und einem Polizeihubschrauber gefahndet. Er konnte bislang nicht angetroffen werden. Das Mädchen, das augenscheinlich keine schweren Verletzungen erlitten hatte, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei dem Täter handelt es sich ersten Erkenntnissen nach um einen zirka 160 cm bis 170 cm großen Jugendlichen. Er hat braun-schwarze Haare und war mit einem blauen T-Shirt sowie einer grau-schwarzen Jogginghose bekleidet. Zudem trug er eine Brille. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können. Insbesondere ein noch unbekannter Fußgänger, der kurz vor der Tat dem Mädchen beim Aufziehen ihrer Fahrradkette geholfen hatte, wird gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon Polizeirevier Kirchheim: 07021/501-0. Die Ermittlungen dauern an. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell