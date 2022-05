Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrug über WhatsApp; Einbruch; Zeugen zu Unfallflucht gesucht; Diebe auf Firmengelände; Verkehrsunfälle

Bad Urach (RT), Deizisau (ES) und Frickenhausen (ES): Polizei warnt vor Betrug über WhatsApp

Erneut wurden in den vergangenen Tagen mehrere Geschädigte über den Messenger-Dienst WhatsApp betrogen. Die Kriminellen kontaktierten ihre Opfer und gaben sich als Töchter oder den Sohn aus. Die Betrüger brachten die Geschädigten im weiteren Verlauf dazu, jeweils vierstellige Geldbeträge zu überweisen.

In Bad Urach erhielt eine Frau eine WhatsApp-Nachricht einer ihr unbekannten Nummer mit der Anrede "Hallo Mama". In Deizisau und Frickenhausen gaben sich die Betrüger als die Tochter bzw. den Sohn der Geschädigten aus. Die Kriminellen gaukelten den Opfern vor, dass ihr altes Handy kaputtgegangen sei und sie deshalb eine neue Nummer hätten. Zudem täuschten sie eine ausstehende Rechnung vor, die dringend beglichen werden müsse. In allen Fällen überwiesen die Opfer im Anschluss mehrere tausend Euro. Ob ein Teil des Geldes möglicherweise zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf. (rn)

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Pfullingen (RT): Einbruch in Sakristei

In einer Kirche am Marktplatz ist am Montag ein Krimineller zugange gewesen. Der Unbekannte betrat in der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr das Gebäude und wuchtete die Innentür zur Sakristei auf. Dort nahm er ein Apple iPad an sich. Außerdem riss der Täter am Haupteingang eine Opferkasse von der Wand und öffnete diese ebenso gewaltsam. Mit seiner Beute machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Nach Verkehrsunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der B10 ermittelt das Polizeirevier Esslingen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Verkehrsunfallflucht gegen einen bislang Unbekannten und sucht Zeugen. Gegen 9.15 Uhr befuhr ein 62 Jahre alter Mann mit seinem Honda den linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe eines Einkaufscenters soll ein bislang Unbekannter unvermittelt von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt haben, so dass der 62-Jährige stark abbremsen musste. In der Folge, als die beiden dann auf gleicher Höhe fuhren, soll es zu einer Beleidigung seitens des Unbekannten gekommen sein und dieser soll seinen Wagen mehrmals über die Mittelleitspur in Richtung des Honda gelenkt haben, bis es schließlich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle und fuhr an der Ausfahrt Hedelfingen/Mettingen von der B10 ab. Bei seinem Auto soll es sich um einen Ford Focus oder Fiesta mit dunkelgrauer Lackierung gehandelt haben. Der am Honda entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Hinweise werden unter Telefon 0711/3990-0 erbeten. (sm)

Filderstadt (ES): Diebe auf Firmengelände unterwegs (Zeugenaufruf)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Felix-Wankel-Straße haben in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, vermutlich mehrere Diebe ihr Unwesen getrieben. An gleich drei hochwertigen Audi entwendeten die Täter die Kompletträdersätze mit Alufelgen. An zwei der Wagen zudem noch Teile der Keramikbremsanlage. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Zeugenhinweise. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unfall mit Radfahrerin

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Musberg erlitten. Die 53-jährige Radfahrerin wollte im Bereich des Eichbergwegs wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford Fiesta eines 50-Jährigen, der zuvor hinter der Radfahrerin von der Filderstraße aus in den Eichbergweg abgebogen war. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein Rennradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Kusterdingen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem VW gegen 7.40 Uhr einen Feldweg neben der K6903 in Richtung B28. Im Bereich einer beinahe rechtwinklig verlaufenden Linkskurve kam sie mit ihrem Wagen offenbar zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden, 37 Jahre alten Rennradfahrer. Dieser stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zu weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwa 3.500 Euro. (rn)

