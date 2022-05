Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Arbeiter verletzt; Verkehrsunfälle; Einbrüche; Brand; Exhibitionist aufgetreten; Etliche Verstöße bei Kontrolle festgestellt

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Arbeiter schwer verletzt

Ein Unfall auf einem Firmengelände in der Siemensstraße hat am Montagvormittag die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei in Unterhausen auf den Plan gerufen. Ein 31-Jähriger hantierte gegen 10.15 Uhr mit einer Druckluftnagelpistole, als sich ein Schuss löste, der einen 25 Jahre alten Kollegen traf. Dieser erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Deizisau (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Montagmorgen auf der B 10 zu erheblichen Behinderungen geführt. Kurz vor sieben Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Renault Twingo die Bundesstraße in Fahrtrichtung Stuttgart auf dem linken Fahrstreifen. Unmittelbar nach der Abfahrt Deizisau musste sie verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihr reagierte der 39-jährige Lenker eines Opel Astra zu spät und prallte ins Heck des Twingo. Eine nachfolgende 22-Jährige konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und krachte mit ihrem Renault Clio ins Heck des Opel. Sowohl der Opel Astra, als auch der Renault Clio waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergung entstand vermutlich durch auslaufende Betriebsflüssigkeit an dem Renault Clio ein Brand, der von einer Streifenbesatzung mit Hilfe eines Feuerlöschers unter Kontrolle gebracht und schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen dürfte ersten Schätzungen zufolge circa 15.000 EUR betragen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 8.30 Uhr einspurig und während der Brandlöschung kurzzeitig komplett gesperrt werden. (ah)

Kirchheim (ES): In Firmengebäude eingebrochen

In eine Firma in der Marie-Curie-Straße ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, acht Uhr, hebelte der Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und gelangte so ins Innere. Dort brach er mehrere Schränke auf. Dabei stieß er auf eine Kasse, die er ausplünderte. Anschließend entkam er ungesehen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kind bei Unfall verletzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Neunjährige bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen am Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Bahnhofstraße erlitten. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 8.30 Uhr mit einem Jeep den dortigen Kreisverkehr und wollte diesen an der Ausfahrt zur Bahnhofstraße verlassen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Neunjährigen, die auf ihrem Tretroller den dortigen Fußgängerüberweg passierte. Dabei stürzte das Mädchen zu Boden. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht erforderlich, ihre Eltern brachten sie selbstständig zu einem Arzt. (rn)

Lenningen (ES): Holzstapel in Brand geraten

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montagmittag ein Holzstapel in der Straße Am Mühlbach in Brand geraten. Kurz vor zwölf Uhr wurde der Integrierten Leitstelle das Feuer gemeldet. Die Feuerwehr, die daraufhin mit sieben Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften anrückte, löschte die Flammen, die zwischenzeitlich von dem Holz auf die Außenfassade eines angrenzenden Geräteschuppens übergegriffen hatten. Auch ein in der Nähe befindlicher Zaun wurde in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Lenningen ermittelt. (rn)

Nürtingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter ist zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.15 Uhr, in eine Firma in der Fabrikstraße in Zizishausen eingebrochen. Über eine aufgehebelte Tür verschaffte sich der Täter Zugang zum Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen auf und suchte nach Stehlenswertem. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Einbrecher hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist ist am Montagmittag auf dem Geschwister-Scholl-Platz aufgetreten. Gegen zwölf Uhr bemerkte eine Frau einen ihr entgegenkommenden Mann, der zunächst noch mit geschlossener Hose obszöne Handbewegungen auf Höhe seines Schrittes machte. Kurze Zeit später trat der Mann erneut ins Sichtfeld der Frau und onanierte dabei mit offener Hose. Anschließend flüchtete er. Der Unbekannte wird als dunkelhäutig, circa 185 cm groß, etwa 25 Jahre alt und mit kurzen, dunklen Haare beschrieben. Er trug eine beige Schiebermütze, ein graues Oberteil und eine lange Hose. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter 07071/972-8660 beim Polizeirevier Tübingen zu melden. (ah)

Bodelshausen (TÜ): Weiterfahrt untersagt

Einer ganzen Reihe von Ordnungswidrigkeitenanzeigen sieht ein 40-jähriger Lieferwagenfahrer entgegen. Der Mann bog am Montag gegen 9.50 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter von der Höfelstraße nach links in die Grenzäckerstraße ab. Dabei missachtete er das Rechtsfahrgebot und kam so weit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Streifenwagen stark abbremsen musste, um einen Unfall zu verhindern. Bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht angegurtet war und so laut Musik hörte, dass er das Verkehrsgeschehen nicht mehr richtig wahrnehmen konnte. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass die Windschutzscheibe des Lieferwagens gerissen war. Außerdem konnte der 40-Jährige seine Lenk- und Ruhezeiten nicht wie vorgeschrieben nachweisen. Die Weiterfahrt mit dem nicht mehr verkehrssicheren Fahrzeug wurde ihm untersagt. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell