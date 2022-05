Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrecher festgenommen, mehrere Verkehrsunfälle teilweise mit Verletzten, Streitigkeiten, Brände, Diebstahl

Reutlingen (ots)

Einbruch

In einen Einkaufsmarkt im Industriegbiet In Laisen sind drei bislang unbekannte Täter am frühen Sonntagmorgen eingebrochen. Hierzu schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in den Markt, aus welchem sie Tabakwaren in unbekannter Menge entwendeten. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Täter wurden durch eine Videokamera aufgezeichnet. Demnach handelt es sich um drei männliche Personen mit schwarzen Pullovern. Einer trug weiße Sneakers, ein Anderer führte einen schwarzen Turnbeutel mit weiß-rotem Symbol mit sich. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Die Spurensicherung wurde durch Spezialisten der Kriminalpolizei durchgeführt.

Metzingen (RT): Abbiegeunfall mit verletzten Motorradfahrer

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer ist es am Samstagabend gegen 21.20 Uhr in der Ulmer Straße in Metzingen gekommen. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer befuhr die Ulmer Straße und wollte nach links in die Reutlinger Straße abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer der geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß bei welcher der 32-jähriger Kawasaki-Fahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurde. Das unfallbeschädigte Motorrad wurde durch einen Abschleppdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Eningen unter Achalm (RT): Schwerverletzter Motorradfahrer

Ein Fahrfehler dürfte ersten Erkenntnissen nach zu einem Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer geführt haben. Der 19-jährige Fahrer einer Suzuki befuhr mit seinem Motorrad die L380 von Würtingen in Richtung Eningen, als er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen eine Warntafel prallte. Mit schweren Verletzungen musste er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Strecke voll gesperrt werden.

Gomaringen (TÜ): Unfall beim Überholen

Zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten jugendlichen Verkehrsteilnehmern ist es am Samstagabend um 21.00 Uhr in der Alteburgstraße in Gomaringen gekommen. Ein 16-jähriger fuhr mit seinem Kleinkraftrad Zündapp hinter einem Roller her, der mit zwei 15 und 16-jährigen Mädchen besetzt war. Der 16-Jährige überholte den Roller verbotswidrig auf der rechten Seite, wodurch es zum Kontakt der beiden Fahrzeuge kam und die Rollerfahrerin samt Sozius auf die Fahrbahn stürzten. Die Mädchen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher selbst wurde leicht verletzt. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Esslingen: Aufmerksamer Anwohner stellt Einbrecher im Gemeindehaus fest

Am Sonntagmorgen kurz nach 03.30 Uhr, stellte ein aufmerksamer Anwohner im Gemeindehaus im Ortsteil Sulzgries die Stimmen von mehreren Personen sowie den Lichtkegel von Taschenlampen fest. Der sich in seiner Freizeit befindliche Polizeibeamte betätigte sofort den Notruf 110 und verständigte seine Kollegen vom Polizeirevier Esslingen. Diese eilten mit mehreren Streifenbesatzungen vor Ort und umstellten zunächst das Gebäude. Beim Verlassen des Gebäudes konnten alle drei jugendliche Täter vorläufig festgenommen werden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen sind zwei der Jugendlichen mittels einer Leiter über ein Dachfenster in das Gebäude eingestiegen. Von dort aus drückten die beiden Jugendlichen die Eingangstüre auf und verschafften so dem dritten Täter den Zugang zum Objekt. Im Gebäudeinneren entwendeten die Jugendlichen unter anderem mehrere Getränke sowie diverse kleinere Gegenstände. Bei den weiteren Maßnahmen konnten teilweise geringe Mengen an berauschenden Mitteln aufgefunden werden. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Esslingen: Gäste angepöbelt, Widerstand geleistet und Polizeibeamte beleidigt

Am Samstag, gegen 21.30 Uhr, verständigten Gäste einer Gaststätte am Marktplatz die Polizei, nachdem ein 59-Jähriger immer wieder Personen anpöbelte und aufgrund seines Alkoholkonsums mehrfach auf den Boden fiel. Durch die eingesetzten Beamten wurde zunächst ein Platzverweis erteilt. Da der 59-Jährige diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkam, musste dieser in Gewahrsam genommen werden. Während des Transportes zur Dienststelle, beleidigte der 59-Jährige mehrfach die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Worten. Des Weiteren versuchte der Aggressor gegen die eingesetzten Beamten zu treten. In der Gewahrsamseinrichtung griff der 59-Jährige nach dem Handgelenk eines 40-jährigen Polizeibeamten, welcher sich aber lösen konnte. Der 59-Jährige wird sich nach Abschluss der Ermittlungen wegen verschiedener Delikte verantworten müssen.

Altbach (ES): Holzschuppen aus ungeklärter Ursache in Brand geraten

Am Sonntagmorgen, gegen 00.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand nach Altbach in die Esslinger Straße gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand bereits der Schuppen in Vollbrand. Nachdem der Brand auf das Vordach eines danebenliegenden Wohngebäudes übergriff, musste dieses vorsorglich geräumt werden. Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst vor Ort betreut und logistisch versorgt. Durch die enorme Hitzeentwicklung gingen mehrere Fensterscheiben zu Bruch. Teilweise wurden die Fensterrollladen und die Hausfassade beschädigt. Durch das rasche Eingreifen der örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnte schlimmeres verhindert werden. Der Sachschaden wird auf mehrere 10.000 Euro beziffert. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Nach entsprechender Gebäudelüftung konnten die Anwohner wieder in das Wohngebäude zurückkehren. Während der Löscharbeiten musste die Esslinger Straße komplett gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde für den Fahrzeugverkehr eingerichtet. Zu nennenswerten Behinderungen kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Es wurden Spezialisten der Kriminalpolizei zur Spurensicherung hinzugezogen. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst und die Polizei waren jeweils ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Nürtingen (ES): Erheblichen Sachschaden verursacht und abgehauen -Zeugenaufruf-

Im Zeitraum von Freitagabend, 21.15 Uhr bis Samstagmittag, 12.00 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker ein in der Kirchheimer Straße, vor einem Bio-Markt abgestellter weißer Pkw Ford Puma beschädigt. Der Schaden erstreckt sich auf die komplette Länge der rechten Fahrzeugseite. Es konnten mehrere schwarze Antragungen festgestellt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/3990-0 mit dem Verkehrsdienst Esslingen in Verbindung zu setzen.

Neuffen (ES): Technischer Defekt führt zu einem Auspuffbrand am Triebwagen

Am Samstag, gegen 09.30 Uhr, bemerkt ein Triebfahrzeugführer einen Auspuffbrand. Dieser entstand vermutlich aufgrund eines technischen Defektes am Motor des Triebwagens. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand rasch ab. Die fünf, sich zu diesem Zeitpunkt in der Bahn befindlichen, Fahrgäste blieben alle unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort.

Kirchheim/T. (ES): Vorfahrt missachtet -Zeugenaufruf-

Am Samstag, gegen 18.00 Uhr, befährt ein 61-Jähriger mit seinem Pkw BMW die Henriettenstraße von der Ortsmitte kommend in Richtung Hegelstraße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 50-jährige BMW-Lenkerin die Boschstraße von der Stuttgarter Straße kommend in Richtung Schöllkopfstraße. An der Kreuzung Henrietten-/Boschstraße übersieht die 50-jährige Lenkerin den aus ihrer Sicht von links sich auf der Vorfahrtstraße befindlichen 61-jährigen BMW-Lenker und kollidiert mit diesem im Kreuzungsbereich. Durch die Kollision erlitt der 61-Jährige leichte Verletzungen. Am unfallverursachenden BMW der 50-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro und an dem BMW des 61-Jährigen in Höhe von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden. Zeugen, welche den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim/T. zu wenden.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung endet in Klinik

Am Samstagabend ist gegen 19.10 Uhr ein Streit in der Reutlinger Straße derart eskaliert, dass ein Beteiligter in eine Klinik gebracht worden ist. Zum Streit kam es, als ein 34-Jähriger zur Klärung eines zurückliegenden Sachverhaltes bestellt wurde. Als er an der Örtlichkeit eintraf, wurde er von 3 bis 5 männlichen Personen angegriffen und geschlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter mit verschiedenen Fahrzeugen. Ein Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Beim Erkennen der Streife gingen die Personen jedoch sofort zu Fuß flüchtig und konnten auch im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Tübingen übernommen.

Balingen (ZAK): Räuberischer Diebstahl einer Musikbox

Zu einem Polizeieinsatz am Schiefersee in Balingen ist es am Samstagabend gegen 23.50 Uhr gekommen. Auf einer Liegewiese hielten sich mehrere Personen auf, die dort Musik hörten, was einer anderen 3-köpfigen Personengruppe missfiel und sie auf die Gruppe zugingen und die Musikbox unter Androhung von Gewalt einforderten und auch mitnahmen. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte ein Beteiligter festgestellt werden, der aus einem Gebüsch kam, wo auch später die Musikbox aufgefunden werden konnte. Ein 21-Jähriger zeigte sich besonders aggressiv und widersetzte sich den polizeilichen Maßnahmen. Weiterhin wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Er sieht nun mehrerer Strafanzeigen entgegen, die durch das Polizeirevier Balingen übernommen wurden.

Rosenfeld (ZAK): Alleinbeteiligt gestürzter Motorradfahrer

Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr zu einem Unfall ausgerückt, nachdem ein Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen ist und verletzt worden ist. Der 20-jährige Motorradfahrer befuhr die K7130 von Täbingen in Richtung Leidringen und kam auf Grund eines Fahrfehlers in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Unglücklicherweise prallte er gegen ein Brückengeländer. Der 20-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sein Leichtkraftrad an dem ein Schaden von ca. 2.000 Euro entstand wurde durch einen Abschleppdienst versorgt.

