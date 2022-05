Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Spielautomaten aufgebrochen

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Radfahrer gestürzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein gestürzter Radfahrer am Freitagvormittag erlitten. Der 66-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr den Radweg in der Verlängerung der Arbach ob der Straße. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte die etwa zweieinhalb Meter tiefe Böschung hinunter. Durch hinzukommende Passanten wurde der Rettungsdienst verständigt und der Mann im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. (ms)

Nürtingen (ES): Radfahrer bei Sturz verletzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat sich ein 16-jähriger Radfahrer beim Sturz von seinem Zweirad am Freitagmorgen in der Braike zugezogen. Der Jugendliche befuhr gegen 7.20 Uhr die Sudetenstraße in Richtung Tiefenbachtal, als ihm im Kurvenbereich am Ende der Straße eine 13-jährige Radfahrerin entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der Jugendliche ab und stürzte in der Folge zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Arbeiter mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein Arbeiter am Freitagmittag zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus geflogen worden. Der Mann arbeitete gegen 11.45 Uhr mit einer Hebebühne auf einer Baustelle in der Reutlinger Straße, als er offenbar aufgrund eines Bedienfehlers zwischen der Bühne und dem Fachwerk einer Halle eingeklemmt wurde. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Spielautomaten aufgebrochen

Auf den Inhalt der Spielautomaten hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Gaststätte in der Alleenstraße eingebrochen ist. Zwischen 21.45 Uhr und neun Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und stieg in die Gasträume ein. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf zwei Geldspielautomaten, die er aufbrach und ausplünderte. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 70-Jähriger am Freitagmorgen in der Bahnhofstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Kurz nach sieben Uhr war der Mann mit seinem Ford Escape auf der Bahnhofstraße ortseinwärts unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Bachgasse kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Abweisbügel auf dem Gehweg. Mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen wurde der 70-Jährige anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Ford musste abgeschleppt werden. (rn)

