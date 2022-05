Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Sexuelle Nötigung; Einbrüche; Verkehrsunfälle; Telefonbetrug vereitelt - Warnmeldung; Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann ist am Donnerstagmittag bei einer tätlichen Auseinandersetzung auf dem Oskar-Kalbfell-Platz verletzt worden. Gegen 13 Uhr waren auf Höhe der Rathausstraße aus bislang ungeklärten Gründen ein 33-Jähriger mit einem 43 Jahre alten Mann sowie einem bislang Unbekannten aneinandergeraten. Hierbei sollen die beiden Tatverdächtigen auf den 33-Jährigen eingeschlagen haben. Der 43-Jährige soll hierbei auch eine Eisenstange verwendet haben. Der Geschädigte musste im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu dem bislang unbekannten Beschuldigten sowie den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (ms)

Nürtingen (ES): Jugendliche sexuell genötigt (Zeugenaufruf)

Eine Jugendliche ist am Donnerstagmittag in der Plochinger Straße sexuell genötigt worden. Die 15-Jährige bemerkte gegen 12.30 Uhr, wie sich ein bislang unbekannter Mann an den Mülltonnen ihres Wohnhauses zu schaffen machte. Als die Jugendliche ihn darauf ansprach, bedrängte sie der Unbekannte und berührte sie unsittlich. Die 15-Jährige lief im Anschluss zur Haustür, wo sich ihre Mutter befand. Der Mann ließ daraufhin von ihr ab und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Der Mann ist etwa 70 Jahre alt, etwa 155 cm groß und schlank. Er hat kurze, schwarze Haare mit einer Strähne ins Gesicht hängend sowie buschigen Augenbrauen. Unterwegs war der Gesuchte mit einem alten Fahrrad mit einem darauf befindlichen Fahrradkorb. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Hinweise zu dem gesuchten Senior. (ms)

Esslingen (ES): Motorrollerfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend auf der B 10 ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war eine 47-Jährige gegen 19 Uhr mit ihrem Piaggio-Roller auf der rechten Spur der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs. Unmittelbar vor der Ausfahrt Esslingen-Stadtmitte stürzte sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Roller. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber, für dessen Landung auf der Bundesstraße diese zeitweise gesperrt werden musste, kam nicht zum Einsatz. Der Roller wurde zur Begutachtung sichergestellt und von einem Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Esslingen, Telefon 0711/399-420 zu melden. (cw)

Lichtenwald (ES): Weiterer Einbruch in Einfamilienhaus - Nachtrag zur Pressemeldung vom 18.05.2022/11.29

Erst am Donnerstagnachmittag wurde entdeckt, dass zwischen Montag, sechs Uhr, und Donnerstag, 16.30 Uhr, in ein weiteres Einfamilienhaus in der Straße Im Gänswasen, im Ortsteil Thomashardt eingebrochen worden ist. Im genannten Zeitraum drang der Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam ins Gebäude ein und durchsuchte in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Was gestohlen wurde und ob der wenige Tage zuvor entdeckte Einbruch in der gleichen Straße dem selben Täter zuzurechnen ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Plochingen. (cw)

Ostfildern (ES): Aufmerksame Verkäuferin beendet Betrug Dank einer aufmerksamen Verkäuferin konnte ein Mann am Donnerstag davor bewahrt werden, das Opfer dreister Telefonbetrüger zu werden. Der 30-Jährige war im Laufe des Tages von zwei Männern angerufen worden, die sich als Ermittler einer internationalen Polizeibehörde ausgaben. Die Kriminellen gaukelten ihm in englischer Sprache vor, dass auf seinen Namen mehrere Konten eröffnet worden wären, über die strafbare Geldgeschäfte abgewickelt würden. Der so unter Druck gesetzte Mann wollte daraufhin, wie von den Betrügern zum angeblichen Nachweis seiner Unschuld gefordert, mehrere Guthabenkarten eines App-Stores erwerben. Dazu kam es aber nicht. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarkts erkannte die Betrugsmasche und bewahrte den Mann damit vor einem finanziellen Schaden. Der Polizeiposten Ostfildern ermittelt nun.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich in kein Gespräch verwickeln und schon gar nicht unter Druck setzen.

- Geben Sie keine sensiblen Daten heraus.

- Legen Sie sofort auf, wenn Sie die Bandansage hören und drücken Sie keine Ziffer.

Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-im-namen-von-europol-oder-interpol/ (rn)

Neustetten (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße am Fußgängerüberweg auf Höhe der Einmündung Vogelsangstraße ereignet hat. Ein 27-Jähriger war mit seiner BMW leicht versetzt hinter der BMW eines 23-Jährigen auf der Hauptstraße in Richtung Seebronn unterwegs. Zu spät erkannte der Motorradfahrer, das der vorausfahrende Biker am Fußgängerüberweg bremsen musste. Der 27-Jährige reagierte zu spät und krachte mit seiner Maschine ins Heck des vorausfahrenden Motorradfahrers, der dadurch zu Fall kam und sich so schwer verletzte, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 500 Euro überschaubar. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein 55-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall am Ortsausgang von Bodelshausen in Richtung B27 am Donnerstagmittag verletzt worden. Ein 30-Jähriger wollte kurz nach zwölf Uhr aus einem dortigen Feldweg auf die L389 in Richtung Ortsmitte einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem bereits dort fahrenden Fiat Doblo eines 33-Jährigen. Dessen 55 Jahre alter Beifahrer zog sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. (rn)

Hirrlingen (TÜ): Traktor in Brand geraten

Zum Brand eines Traktors mussten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagnachmittag auf einen Feldweg in Verlängerung der Spitalstraße ausrücken. Kurz vor 16.30 Uhr war vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der Motor des landwirtschaftlichen Geräts in Brand geraten und die Flammen hatten sich in Richtung Fahrerkabine ausgebreitet. Der 40 Jahre alter Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Er hatte mit dem Traktor zu dem Zeitpunkt Heuballen von einem Anhänger abgeladen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung an. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Heftiger Auffahrunfall

Drei Fahrzeuginsassen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am späten Donnerstagnachmittag auf der B 27 verletzt worden. Ein 25-Jähriger befuhr kurz nach 17.30 Uhr mit einem Toyota Aygo die Bundesstraße in Richtung Rottweil und musste auf Höhe der Einmündung der Bellingerstraße in Ergenzingen verkehrsbedingt abbremsen. Eine nachfolgende, 41 Jahre alte Lenkerin eines VW Multivan bemerkte dies zu spät und fuhr auf das langsamer werdende Fahrzeug auf. In dem Toyota zogen sich neben dem Fahrer eine 42 Jahre alte Frau und ein elf Jahre altes Kind Verletzungen zu. Sie mussten mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Ein Baby war glücklicherweise unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch die Polizei geregelt werden. (ms)

Abstadt (ZAK): Tresor gestohlen

In eine Tierarztpraxis in einem Albstadter Stadtteil ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 20 Uhr und 5.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zur Praxis und durchsuchte anschließend die Schränke und Schubladen in den Räumen. Dabei stieß er auf einen Möbeltresor, den er komplett mitgehen ließ. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell