Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Illegaler Anbau und Handel mit Rauschgift - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft (Albstadt)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Albstadt (ZAK):

Wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und des Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 40-Jährigen aus Albstadt. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Im Zuge von Ermittlungen in der Drogenszene hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 40-Jährigen ergeben, weshalb die Staatsanwaltschaft Hechingen einen richterlichen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten erwirkt hatte. Dieser wurde am Dienstag vollzogen. Die Kriminalbeamten fanden und beschlagnahmten dabei eine professionelle Aufzuchtanlage mit über zwei Dutzend Cannabispflanzen, entsprechendes Equipment, etwa ein Kilo Marihuana und kleinere Mengen an Amphetamin, Heroin und Ecstasy.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen und im Laufe des Mittwochs dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der deutsche Staatsangehörige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell