Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Vermisstensuche; Betrunken am Steuer; Brand und vermeintlicher Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in Rommelsbach ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein 47-Jähriger vor einem Einkaufsmarkt in der Straße Im Bühlen mit einem 52-Jährigen in Streit geraten war. Zwischen den beiden alkoholisierten Männern kam es in der Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 47-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Pfullingen (RT): Vermisstensuche nach Jugendlichem

Mit einem Großaufgebot an Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber ist am Mittwoch nach einem vermissten Jugendlichen aus Pfullingen gesucht worden. Kurz nach 17 Uhr ging bei der Polizei eine Vermisstenanzeige nach dem aufgrund einer Krankheit orientierungslosen 16-Jährigen ein. Sofort machten sich alle verfügbaren Streifen der umliegenden Reviere und der Hubschrauber des Polizeipräsidiums Einsatz auf die Suche. Aufgrund einer Mitteilung aus der Bevölkerung konnte der Gesuchte gegen 20.15 Uhr im Reutlinger Bürgerpark wohlbehalten angetroffen und nach Hause gebracht werden. (ms)

Lichtenstein (RT): Stark betrunkene Pkw-Lenkerin

Erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte eine Pkw-Lenkerin am Mittwochmittag. Die 46-Jährige befuhr gegen 12.15 Uhr mit einem VW Golf die K 6711 von Ohnastetten herkommend in Richtung Holzelfingen. In einer Rechtskurve kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Anschließend fuhr sie bis zu einem nahegelegenen Wanderparkplatz weiter. Einem aufmerksamen Zeugen war die unsichere Fahrweise der Frau aufgefallen und hatte die Polizei verständigt. Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp drei Promille. Nach einer Blutentnahme musste die Fahrerin ihren Führerschein abgeben. (ms)

Köngen (ES): Kollision zweier Radler

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag in Köngen zusammengestoßen. Ein zwölf Jahre alter Junge war mit seinem Mountainbike gegen 15.50 Uhr auf dem linksseitigen Gehweg in der Unterdorfstraße bergaufwärts unterwegs. Hierbei fuhr er an der Mauer des Alten Friedhofs entlang. An der Einmündung in die Pfarrgasse radelte der Schüler ohne auf den Verkehr zu achten weiter. Ein in der Pfarrgasse abwärts fahrender, 55 Jahre alter Pedelec-Lenker versuchte vergeblich dem Kind, das er aufgrund der Mauer erst sehr spät wahrnehmen konnte, auszuweichen. Der 55-Jährige streifte den Lenker des Jungen, stürzte von seinem Pedelec und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Zwölfjährige konnte sich auf seinem Mountainbike halten und kam nicht zu Fall. (ms)

Frickenhausen (ES): Brand einer Papiertonne

Ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist beim Brand einer Papiertonne am späten Mittwochnachmittag entstanden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte gegen 17.30 Uhr, dass die Tonne auf dem Gelände einer Schule in der Dr.-Adenauer-Straße in Flammen stand und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch löschen. Die Papiertonne brannte dennoch vollständig aus. Eine zweite Mülltonne wurde ebenfalls beschädigt sowie die Wand des Schulgebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. (ms)

Altbach (ES): Defekter Wasserboiler

Starker Rauch aus dem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Donnerstagmorgen im Friedrich-Krupp-Weg für Aufregung gesorgt. Ein Passant alarmierte kurz nach drei Uhr die Rettungskräfte, nachdem er den Rauch entdeckt hatte. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten anrückte, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Ein technischer Defekt am Wasserboiler im Bad hatte zu einer starken Wasserdampfentwicklung geführt. Ein Bewohner trennte den Boiler vom Stromnetz und öffnete zum Lüften das Fenster. Der abziehende Wasserdampf war von außen als Rauch wahrgenommen worden. Außer an dem Wasserboiler war keinerlei Schaden entstanden. (cw)

Neckartailfingen (ES): Mit Gegenverkehr kollidiert

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 19.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochvormittag auf der K1229 ereignet hat. Eine 76-Jährige befuhr gegen 10.45 Uhr mit ihrem Mercedes die Kreisstraße in Richtung Raidwangen. Dabei geriet sie mit ihrem Wagen im Bereich einer Linkskurve auf die Gegenfahrspur und stieß mit dem entgegenkommenden Cupra eines 47-Jährigen zusammen. Die 76-Jährige erlitt dabei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. (rn)

Rottenburg (TÜ): Kind auf Fahrrad von Pkw erfasst

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein Sechsjähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in der Straße Hammerwasen. Ein 32-Jähriger befuhr gegen 20.45 Uhr mit einem BMW den Hammerwasen in Richtung Freibad, als offenbar unvermittelt der Junge mit seinem Fahrrad von links die Straße überquerte. Der 32-Jährige konnte trotz sofortigem Bremsen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Sechsjährige wurde vor Ort von einem Notarzt und dem Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf etwa 500 Euro. (rn)

Straßberg (ZAK): Beim Abbiegen zusammengestoßen

Eine kurze Unachtsamkeit beim Abbiegen hat am Mittwochnachmittag auf der L453 zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 21-Jährige war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Fiat auf der Landesstraße in Richtung Kaiseringen unterwegs und wollte an der Einmündung zur K7173 nach links abbiegen. Dabei übersah sie den auf der L453 entgegenkommenden Peugeot eines 48-Jährigen und krachte in dessen Fahrzeug. Sowohl der 48-Jährige als auch die 21-Jährige und ihr 17 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie vor Ort. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell