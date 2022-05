Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Bahnschranken ignoriert; Firmeneinbrüche

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Beim Wenden nicht aufgepasst

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen in Pfullingen ereignet hat. Ein 80-Jähriger war kurz nach neun Uhr mit einem Fiat Doblo vom rechten Fahrbahnrand der Straße Memmelers Wiese angefahren. Nach ein paar Metern Wegstrecke setzte er zum Wenden an, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Transporter eines 33 Jahre alten Mannes. Durch den Zusammenstoß zogen sich eine 81 Jahre alte Beifahrerin in dem Fiat sowie der VW-Lenker leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Mössingen (TÜ): Pkw landet auf dem Dach

Ein Pkw ist am Mittwochmorgen von der B 27 abgekommen und nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet. Eine 55 Jahre alte Frau war kurz nach acht Uhr mit einem Dacia auf der Bundesstraße zwischen Ofterdingen und Bad Sebastiansweiler unterwegs. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam die Fahrerin mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss verlor sie die Kontrolle über das Auto, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Grünstreifen liegen. Die 55-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Größere Blessuren hatte sie ersten Erkenntnissen nach nicht erlitten. Ihr Dacia musste geborgen werden. An dem Fahrzeug war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Während der Unfallaufnahme musste die B 27 bis 9.30 Uhr mehrmals einspurig gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. (ms)

Mössingen (TÜ): Bahnschranken ignoriert (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt der Polizeiposten Mössingen gegen den noch unbekannten Fahrer eines schwarzen Opel Astra Kombi mit Tübinger Kreiszulassung. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war der als etwa 70 Jahre alte und mit grauen Haaren und Vollbart beschriebene Fahrer des Opel am Mittwochmittag, gegen 12.45 Uhr, auf der Sebastiansweiler Straße unterwegs. Am Bahnübergang soll er trotz der sich schließenden Schranken auf die Gleise gefahren, dort kurz stehengeblieben und dann seine Fahrt in Richtung Belsen fortgesetzt haben. Der Zugführer des aus Richtung Mössingen herannahenden Zuges erkannte die gefährliche Situation zum Glück rechtzeitig und bremste den Zug ab. Zeugen des Vorfalls, die insbesondere nähere Angaben zu dem schwarzen Opel machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07473/9521-0 beim Polizeiposten Mössingen zu melden. (cw)

Tübingen (TÜ): In Firmen eingebrochen (Zeugenaufruf)

In drei Firmen im Industriegebiet Unterer Wert sind vermutlich die gleichen Unbekannten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen Dienstag, 18.15 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, drangen die Einbrecher über die Eingangstüre in eine Gaststätte in der Schaffhausenstraße ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume, wobei verschlossene Behältnisse gewaltsam aufgebrochen und durchwühlt wurden. Auch an einem nahegelegenen Bekleidungsgeschäft wuchteten sie ein Fenster auf und durchsuchten die Büroräume. Im ersten Fall dürften sie den bisherigen Ermittlungen zufolge auf Bargeld gestoßen sein, während sie bei der zweiten Firma auf einen Tresor stießen, den sie komplett mitgehen ließen. Auch ein Einbruch in ein Bürogebäude in der Neckarsulmer Straße im selben Zeitraum dürfte auf das Konto der gleichen Einbrecher gehen. Dort brachen sie ein Fenster auf, nachdem sie sich zuvor mittels einer Leiter aus einem nahegelegenen Gartengrundstück eine Aufstiegshilfe verschafft hatten. Auch hier wurden zahlreiche Büros durchwühlt und verschlossene Türen mit brachialer Gewalt aufgestemmt. Dabei stießen sie auf zwei Tresore, die sie noch vor Ort gewaltsam öffneten und ausplünderten. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. In allen Fällen kamen Kriminaltechniker zur Spurensicherung vor Ort. Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum im Industriegebiet Unterer Wert verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

