Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einschleichdiebstahl in Varel

Varel (ots)

Wie erst gestern der Polizei bekannt wurde, kam es am vergangenen Samstag, 02.04.22, zu einem Einschleichdiebstahl in einer Seniorenresidenz in der Osterstraße in Varel. Gegen 17:00 Uhr erschien eine männliche Person in der Wohnung der 85-jährigen Geschädigten. Er gab sich als Handwerker aus, der einen Wasserrohrbruch beheben müsse. Der Mann lenkte die Geschädigte durch sein Handeln ab und entwendete letztlich eine Schatulle mit Schmuck aus der Wohnung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

-ca. 1,75 m groß -schlank -ca. 40 Jahre alt -braune Haare -europäische Erscheinung -bekleidet mit einer blauen Arbeitsjacke mit Schriftzug auf der Rückseite.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451/923-0 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: -Seien Sie Fremden gegenüber misstrauisch -Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durchs Fenster genau an. -Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. -Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. -Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. -Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel.

- Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde/Firma an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

-Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. -Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck und lassen Sie sich weder beeindrucken noch verwirren. -Lesen Sie Vertragsbedingungen gründlich durch und lassen Sie sie sich bei Bedarf erklären. -Leisten Sie keine Unterschriften für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. -Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell