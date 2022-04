Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

Am 06.04.2022, gegen 11:35 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung zweier Pkw in Varel. Zu dieser Zeit befuhr die 66-jährige Geschädigte die Wiefelsteder Straße in Fahrtrichtung Varel. Im Kreisverkehr zur Oldenburger Straße hielt die Fahrzeugführerin an, um eine querende Fußgängerin mit Fahrrad über die Straße zu lassen. Dies übersah offensichtlich der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin des nachfolgenden Pkw und fuhr auf den stehenden Peugeot auf. In der Folge entfernte sich das verursachende Fahrzeug in Richtung Vareler Innenstadt. Die aus Obenstrohe stammende Frau blieb unverletzt; am Pkw entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Bei dem verursachenden Pkw habe es sich möglicherweise um ein BMW Cabriolet, Farbe Blau, gehandelt. Zeugen, insbesondere die Fußgängerin, werden gebeten, sich bei der Polizei Varel unter 04451/923-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell