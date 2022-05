Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rangelei bei Fahrkartenkontrolle; Gefährlich überholt; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Einfamilienhaus und Firma; Rettungseinsatz an Schule

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Fahrkartenkontrolleure angegriffen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht eine 16-Jährige entgegen, die am Dienstagnachmittag am Busbahnhof am Willy-Brandt-Platz zwei Fahrkartenkontrolleure angegriffen und verletzt hat. Die Jugendliche und ein noch unbekannter Begleiter sollten gegen 16.40 Uhr in einem Linienbus kontrolliert werden. Als sie von den 45 und 50 Jahre alten Kontrolleuren angesprochen wurden, wurden die Jugendlichen den derzeitigen Ermittlungen zufolge sofort aggressiv und griffen die Männer an. Während die Jugendliche nach den beiden Fahrkartenkontrolleuren trat und schlug, soll ihr noch unbekannter Begleiter Pfefferspray gegen die Bediensteten eingesetzt haben, sodass beiden zunächst die Flucht gelang. Nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten kehrte die 16-Jährige wieder zurück und zeigte eine ungültige Fahrkarte vor. Sie sieht jetzt nicht nur einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen des Verdachts der Leistungserschleichung entgegen. Die Ermittlungen zu dem noch flüchtigen Unbekannten dauern an. Die beiden Kontrolleure mussten nachfolgend vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (cw)

Münsingen (RT): Motorradfahrer gestürzt

Glück im Unglück hatte ein Motorradfahrer bei einem selbstverschuldeten Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag. Der 19-Jährige befuhr kurz vor 14.30 Uhr mit einer Kawasaki die Seeburger Steige talwärts. Am Beginn einer Rechtskurve bremste der Fahranfänger seine Maschine zu stark ab, verlor die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Im Anschluss rutschte er auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem VW Bus eines 59 Jahre alten Mannes zusammen. Dieser hatte glücklicherweise den Sturz rechtzeitig gesehen und konnte sein Fahrzeug noch vor dem Aufprall bis zum Stillstand abbremsen. Der 19-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach außer ein paar geringfügigen Blessuren unverletzt und benötigte keinen Rettungsdienst. Seine Kawasaki war nicht mehr fahrbereit und musste abtransportiert werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf etwa 2.500 Euro belaufen. (ms)

Esslingen (ES): Zeugen zu gefährlichen Überholmanövern gesucht

Einen eiligen Verkehrsteilnehmer musste die Polizei am Dienstagabend im Stadtgebiet von Esslingen stoppen. Eine Streife des Polizeireviers musste gegen 19.30 Uhr vor einer roten Ampel am Beginn der Vogelsangbrücke von der Pliensauvorstadt herkommend warten. Hierbei konnten die Beamten einen BMW beobachten, dessen Lenker mit hoher Geschwindigkeit die Rampe von der B 10 kommend hochfuhr und mit seinem Wagen nach rechts auf die Vogelsangbrücke driftete. Die Streifenwagenbesatzung wollte daraufhin den Pkw-Lenker kontrollieren und fuhr unter Benutzung von Sondersignalen dem BMW hinterher. Der Fahrer raste jedoch ohne anzuhalten auf die Ulmer Straße weiter und überholte dort mehrere Verkehrsteilnehmer. Erst nachdem der 29 Jahre alte Fahrer nach links in die Olgastraße abgebogen war, konnte das Auto gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen gegen den BMW-Fahrer übernommen und bittet unter Telefon 0711/3990-420 die Verkehrsteilnehmer, die in der Ulmer Straße überholt oder möglicherweise gefährdet wurden, sich zu melden. (ms)

Neuhausen (ES): Fußgängerin angefahren

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag am Ortsrand von Neuhausen erlitten. Ein 59-Jähriger war mit einem Skoda gegen 15.50 Uhr auf der Landstraße von der Autobahn herkommend in Richtung Bernhausen unterwegs. Zeitgleich überquerte an der Kreuzung mit der Plieninger Straße eine 24-Jährige zu Fuß die L 1209, um von einer Tankstelle herkommend zu einem gegenüberliegenden Feldweg zu gelangen. Hierbei wurde sie von dem Pkw des Mannes, der bei Grün über die Ampel gefahren war, erfasst. Seine Sicht war nach links durch verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge auf dem Abbiegestreifen beeinträchtigt. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, konnte diese nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. (ms)

Neuhausen (ES): Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste eine Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Ein 29-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit einem Mercedes-Benz von der Scharnhäuser Straße nach links in die Schönbuchstraße abgebogen. Hierbei kollidierte er mit der entgegenkommenden und in Richtung Ortsmitte fahrenden, 35 Jahre alten Radlerin. Die Frau stürzte im Anschluss von ihrem Trekkingrad und verletzte sich hierbei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 5.000 Euro. (ms)

Lichtenwald (ES): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Straße Im Gänswasen im Ortsteil Thomashardt ist ein Unbekannter über das vergangene Wochenende eingebrochen. Zwischen Freitag, 6.50 Uhr, und Dienstag, 21 Uhr, verschaffte sich der Einbrecher über ein Kellerfenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. In der Folge durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, stieß er auf seiner Suche nach Stehlenswertem auf ein Paar Haix-Stiefel und eine Powerbank, die er mitgehen ließ. Ob sonst noch etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt und übersteigt damit den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Vorrang des Gegenverkehrs missachtet - Motorradfahrer schwer verletzt

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend an der Einmündung K 1215 / Sirnauer Brücke ereignet hat. Ein 21-Jähriger war kurz vor 22 Uhr mit seinem Toyota auf der Kreisstraße von Oberesslingen herkommend in Richtung Deizisau unterwegs. An der Einmündung bog er nach links zur Sirnauer Brücke ab, ohne auf eine entgegenkommende KTM Duke zu achten. Deren 21 Jahre alter Fahrer hatte keinerlei Chancen mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock, der in einer Klinik ambulant behandelt wurde. Beide Fahrzeuge, an denen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Reichenbach/Fils (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Leintelstraße sind Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Zwischen 16.30 Uhr und sechs Uhr gelangten die Einbrecher über ein Tor gewaltsam in die Firma. Bei ihrer Suche nach Wertvollem ließen sie eine bislang noch unbekannte Anzahl an Werkzeugen mitgehen. Der Polizeiposten Plochingen sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Kirchheim (ES): Rettungseinsatz an Schule

Gesundheitliche Beschwerden mehrerer Schülerinnen haben am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, zu einem Rettungseinsatz an einer Schule in der Hahnweidstraße geführt. Die Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren hatten gleichzeitig unter anderem über Übelkeit geklagt, weshalb Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Nach der medizinischen Versorgung der Schülerinnen vor Ort und einer entsprechenden Besserung konnten sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Aktuell wird geprüft, ob die Übelkeit mit dem Verzehr von Lebensmitteln im Stadtgebiet in Zusammenhang stehen könnte. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell