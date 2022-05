Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Verkehrsbehinderungen nach Tunnelsperrung; Betrunken unterwegs

Reutlingen (ots)

Rechts vor Links nicht beachtet

Leichte Verletzungen hat sich eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Schwellerhaldestraße zugezogen. Die 48-Jährige fuhrt dort mit ihrem Trekkingrad in Fahrtrichtung Jurastraße. An der Einmündung der Alfred-Brehm-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden 18-jährigen E-Scooter-Fahrers. Um eine Kollision zu verhindern, wichen sich die Radlerin und der Rollerfahrer aus und kamen dabei zu Fall. Die 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden von rund 30 Euro. (sm)

Reutlingen (RT): Frontal in den Gegenverkehr

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, den eine 27-Jährige am Montagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Omenhausen und der L 383 verursacht hat. Die Frau war gegen 18.40 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Verbindungsstraße von der Untere Steigstraße herkommend in Richtung Landesstraße unterwegs. Im Verlauf einer ansteigenden, leichten Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden Mercedes C-Klasse einer 44-Jährigen, die durch die Wucht des Aufpralls nach links, über einen Straßengraben auf einen parallel verlaufenden Beiweg abgewiesen wurde. Alle Fahrzeuginsassen erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Während die Unfallverursacherin selbständig einen Arzt aufsuchen konnte, mussten die Mercedes-Fahrerin und ihre beiden Mitfahrer im Alter von neun und zehn Jahren vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Ortsverbindungsstraße musste bis kurz nach 21 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Pfullingen (RT): Von der Sonne geblendet

Leicht verletzt wurde eine 26-Jährige, die am Dienstagmorgen mit ihrem Wagen auf der Stuhlsteige in die Leitplanken gekracht ist. Die Frau war gegen acht Uhr mit ihrem Citroen C2 auf der L 382 von Pfullingen in Richtung Genkingen unterwegs, als sie im oberen Teil der Steige von der Sonne geblendet, zunächst zu weit nach rechts kam. Um der drohenden Kollision mit einem Leitpfosten zu entgehen, lenkte sie nach links, wobei sie ihren Wagen so übersteuerte, dass sie die Kontrolle verlor, ins Schleudern kam und in die Leitplanken knallte. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Citroen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 3.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Leitplanke dürfte noch einmal mit etwa 1.500 Euro zu Buche schlagen. (cw)

Pfullingen (RT): Verkehrsbehinderungen nach Tunnelsperrung

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr auf der B 312 ist es nach der Sperrung des Ursulabergtunnels am Dienstagmorgen gekommen. Gegen 4.30 Uhr war ein mit einem Bagger beladener, überbreiter und mehr als 110 Tonnen schwerer Transport auf der Bundesstraße von Reutlingen herkommend in Richtung Lichtenstein unterwegs. Kurz nach dem Passieren des Tunnels kam es zu einem technischen Defekt an der Zugmaschine, wodurch der Transport am Tunnelausgang liegen blieb. Bis eine Ersatz-Zugmaschine vor Ort war und der Transport weiterfahren konnte, musste die Bundesstraße zunächst voll gesperrt werden. Gegen 7.45 Uhr konnte dann zuerst die Strecke in Richtung Reutlingen freigegeben werden. Gegen 9.45 Uhr konnte die defekte Zugmaschine abgeschleppt und der Tunnel wieder vollständig freigeben werden. Bis dahin musste der Verkehr durch die Pfullinger Innenstadt umgeleitet werden, was trotz der Regelung des Verkehrs durch Polizeibeamte an den diversen innerstädtischen Kreuzungen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus geführt hat. (cw)

Hochdorf (ES): Bei Sturz von Fahrrad schwer verletzt

Eine schwere Beinverletzung hat ein Radler beim Sturz von seinem Fahrrad am Montagnachmittag erlitten. Der 58-Jährige befuhr gegen 14.40 Uhr mit einem Trekkingrad einen Feldweg von Hochdorf herkommend in Richtung Roßwälden. In der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesens kam er aufgrund der nassen und verschmutzten Fahrbahn in einer Rechtskurve zu Fall. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Esslingen (ES): Zwei Unfälle mit Verletzten

Innerhalb einer halben Stunde haben sich am Montagnachmittag zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten in der Esslinger Weilstraße ereignet. Eine 20-Jährige musste gegen 16 Uhr mit einem VW Kombi verkehrsbedingt kurz vor der Einmündung in die Brückenstraße anhalten. Eine nachfolgende, 50 Jahre alte Toyota-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Transporter eines Rettungsdienstes auf. In diesem zogen sich zwei der vier beförderten Personen leichte Verletzungen zu. Sie mussten mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 15.000 Euro geschätzt. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ereignete sich kurz vor 16.30 Uhr der zweite Unfall. Ein 82-Jähriger war mit einem Mitsubishi von der Eberhard-Bauer-Straße herkommend am Kreisverkehr in die Weilstraße eingefahren. Im Anschluss prallte er gegen einen geparkten Alfa Romeo. Der Senior wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich bei dieser Kollision auf etwa 5.000 Euro. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Fahrgast in Bus verletzt (Zeugenaufruf)

Ein Fahrgast ist am Montagmorgen in einem Linienbus bei einem Bremsmanöver verletzt worden. Der 40-jährige Lenker des Busses war kurz nach 8.30 Uhr auf der Hauptstraße in Echterdingen unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 61 musste er aufgrund eines Fußgängers, der die Straße ohne auf den Verkehr zu achten überquerte, stark abbremsen. Dadurch stürzte ein in seinem Fahrzeug stehender, 87-jähriger Mann und verletzte sich am Kopf. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/7091-3 um sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem noch unbekannten etwa 20 Jahre alten Fußgänger. (ms)

Kirchheim (ES): Pkw-Lenkerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste eine Pkw-Lenkerin nach einem Auffahrunfall am Montagnachmittag in Jesingen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 39-Jährige befuhr gegen 15.50 Uhr mit einem Toyota die Kirchheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe einer Apotheke wollte sie nach links abbiegen und verringerte daraufhin ihre Geschwindigkeit. Ein nachfolgender, 33 Jahre alter Lkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Mercedes-Benz Atego auf den Pkw auf. Dieser wurde im Anschluss mehrere Meter vor dem Laster hergeschoben und war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf über 5.000 Euro belaufen. Der Toyota wurde abgeschleppt. (ms)

Tübingen (TÜ): Bierflasche aus dem Fenster geworfen

Durch seine sehr langsame Fahrweise ist ein 38-Jähriger am Montagabend, gegen 21 Uhr, auf der Hegelstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Als die Beamten den VW Bus kontrollieren wollten, flog plötzlich eine Bierflasche aus dem Beifahrerfenster in den Grünstreifen, weshalb der Wagen unmittelbar darauf gestoppt wurde. Eine nachfolgende Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des alleine im Fahrzeug befindlichen Fahrers ergab einen vorläufigen Alkoholwert von über 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein des Mannes wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell